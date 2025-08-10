為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南雙層巴士「盲盒」旅遊 秋日巡禮串聯地方特色

    台南雙層巴士盲盒旅遊秋季遊程登場。（南市觀旅局提供）

    台南雙層巴士盲盒旅遊秋季遊程登場。（南市觀旅局提供）

    2025/08/10 16:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南雙層巴士盲盒旅遊進入秋季遊程，串聯官田、左鎮、山上、麻豆、善化、大內及歸仁，規劃兼具農事體驗與文化探索的季節限定路線，邀民眾搭乘觀光雙層巴士展開與土地對話的秋之旅，另贈專屬「秋日盲盒」。

    市長黃偉哲表示，雙層巴士盲盒旅遊是市府近年積極推動的主題遊程，推出以來廣受各年齡層喜愛，不僅促進遊客探索在地，也成功串聯地方特色產業。透過節氣旅遊與農事體驗結合的創新模式，讓大家在輕鬆旅行中認識土地、理解農業，從中體會台南豐富的文化底蘊與人情溫度，也期盼藉由此行程帶動地方觀光收入與農業發展，實現永續旅遊的願景。

    觀旅局長林國華說，秋季主題「秋日啟程．田園巡禮」於8月9日登場，帶領旅客造訪官田、左鎮與山上區，拜訪有機農場達人、認識永續農業精神，還規劃在水道博物館中進行養蜂體驗等農事活動，並在地方餐廳享用由區長推薦的在地風味午餐，將農事體驗、文化巡禮與味蕾饗宴融入行程規劃，搭配雙層巴士導覽解說與互動體驗，留下深刻記憶。

    本次活動參與者於報到時即獲贈專屬「秋日盲盒」，內含節氣旅遊毛巾與導覽小卡，提升儀式感與互動趣味，象徵旅程的驚喜起點，來自北部參加的遊客表示，小孩玩到不想回家，大人也吃得開心又長知識，雙層巴士一路看風景非常放鬆！

    「台南雙層巴士盲盒旅遊」以四季節氣與8大特色主題，帶領旅客走訪台南的山區、海濱與鄉間風光，秋季還有2場次尚有名額，將走進麻豆區、善化區、大內區，於白露節氣品嚐柚子與釋迦，參與產地採果、節氣料理，從食材到味蕾都貼近土地的韻律，含雙層巴士搭乘、農事與文化體驗、導覽解說與特色午餐，適合親子、樂齡旅客與生活體驗愛好者報名參加。

    遊客體驗插秧。（南市觀旅局提供）

    遊客體驗插秧。（南市觀旅局提供）

    台南雙層巴士盲盒旅遊秋季遊程登場。（南市觀旅局提供）

    台南雙層巴士盲盒旅遊秋季遊程登場。（南市觀旅局提供）

