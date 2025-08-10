少子化 基隆百年光隆家商轉型日照中心 10月開幕

基隆百年名校光隆家商受少子化影響，已停招學生，將轉型為社福機構。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕受少子化影響，校舍閒置空間變多，基隆市創校122年的私立光隆高級家事商業職業學校（簡稱光隆家商），去年起停招，經國教署核准聖哲樓開辦日照中心；東信國小評估後也決定將育德樓做為日間照顧中心，2校日照中心預估10月開幕，為基隆學校轉型設置日照中心先例。

基隆中正公園旁的光隆家商，歷史悠久，1903年由日本教育家石坂莊作創立，由基隆煤礦望族顏雲年之子顏欽賢接辦學校、並改名為光隆高級家事商業職業學校，校園四方完整，極盛時期有3000多名學生，受少子化影響，因此去年4月宣布113學年度起停招不停辦，讓二、三年級學生完成學業。

校長陳余各說，該校與慈濟基金會合作，今年1月獲基隆市衛生局核准籌備，利用閒置獨立的聖哲樓做為日間照顧中心，預計招收48名一般、失能或失智長者，白天時段提供生活基本照顧、豐富多元的學習課程，依長者需求安排休閒健康活動或復健服務，晚上可以回到熟悉的家庭，享受家人溫情關懷，除了增加長者社會參與、延緩功能老化之外，也提升長者與家人生活品質。

東信國小則是規劃在育德樓三樓設置日間照顧中心，原本是英語村教室，目前閒置，有獨立的進出口及電梯，經公開甄選由伊甸社會福利基金會（簡稱伊甸）承辦。伊甸基隆區長李蓮表示，去年就向衛生局申請通過籌設，但颱風後發現屋頂漏水，在屋頂防漏整修花了不少時間，預計年底前開辦失智日照中心，預估收容30位失智者。

李蓮說，日照中心規定要有獨立出入口、無障礙設施並符合消防安全等，場所不容易找，利用閒置校舍做日照中心是很好的嘗試，讓閒置空間能好好利用，讓長者有好的照顧，也減輕長者和子女的負擔。

光隆家商聖哲樓將改為日照中心。（記者盧賢秀攝）

東信國小的閒置空間也將轉作日照中心。（記者盧賢秀攝）

