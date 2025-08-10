高雄援中港濕地招潮蟹達10種 變色高手活躍中

擁有紅色大蟹鉗的雄性麗彩招潮蟹，背甲和腳的花紋顏色也不盡相同。（公園處提供）

2025/08/10 16:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄援中港濕地生態豐富，目前已發現10種招潮蟹，包括今年陸續捕捉到身影的「糾結清白招潮蟹」、「麗彩招潮蟹」及「窄招潮蟹」等，是觀賞生態的好去處。

高雄市工務局公園處今（10）日表示，夏天是招潮蟹最活躍季節，每天退潮時分，更是與招潮蟹近距離接觸的最佳時機。台灣擁有10多種招潮蟹，而援中港濕地就有10種，各呈現不同小巧迷人的生命力。

請繼續往下閱讀...

位於典寶溪出海口旁的援中港濕地，現有的10種招潮蟹，包括今年陸續捕捉到身影的糾結清白招潮蟹、麗彩招潮蟹、窄招潮蟹等，這些身披堅硬甲殼的海洋生物，在牠們一生中會經歷多次蛻殼，每一次蛻變都可能帶來令人驚豔的色彩變化。

公園處指出，透過定點觀察同一隻雌性窄招潮蟹，在不同時間變化性大，去年11月呈現芒果橘黃色澤，今年3月轉為夕陽漸層、4月則展現紅白分層的鮮明對比，色彩斑斕，令人目不暇給。即使是同一種螃蟹，個體之間差異也十分明顯，像是雄性麗彩招潮蟹雖都擁有紅色大螯，但背甲花紋或足部色彩仍可能略有不同，展現自然界的多樣與獨特。

公園處推薦民眾在援中港濕地放慢腳步，仔細觀察泥灘地上招潮蟹的精彩活動，由鳥兒、彈塗魚、招潮蟹與海風共同演奏的這首獨特濕地之歌。

三隻招潮蟹高舉粗壯的大螯，上演對決戲碼。（公園處提供）

孩童在援中港濕地觀賞招潮蟹。（公園處提供）

亮黃色的大螯，黑白的背甲，援中港濕地裡久違的發現一隻「糾結清白招潮蟹」。（公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法