    首頁　>　生活

    楊柳升中颱在即！週二料發布海陸警 週三宜花中南部防紫爆雨彈

    2025/08/10 16:32
    楊柳颱風路徑潛勢預報圖。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風路徑潛勢預報圖。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風的強度已經達到輕度颱風上限，中央氣象署預估，楊柳颱風有機會在未來12至18小時增強為中度颱風，並於明日抵達琉球海域，週三、週四最接近台灣，並可能於週三自花蓮地區登陸，屆時西半部地區、東北部及東部地區有大雨或豪雨，但路徑仍有不確定性，民眾務必注意氣象署最新訊息。

    模式系集路徑預測圖。（中央氣象署提供）

    模式系集路徑預測圖。（中央氣象署提供）

    中央氣象署預報員林定宜指出，楊柳颱風位於台灣東方1670公里海面處，並持續往偏西方向前進，預計明日抵達琉球海域，屆時若太平洋高壓勢力偏弱，楊柳颱風可能轉往西北西方向移動，並進入垂直風切較大區域，後續強度發展受限，但若太平洋高壓勢力維持，楊柳颱風將持續往西前進，並保持較大強度。

    目前楊柳颱風預報路徑逐漸收斂，林定宜說，中央氣象署不排除在週二先後發布海上、陸上颱風警報，且中央氣象署預估，颱風將於週三從花蓮附近區域登陸，但歐美模式預報路徑相對偏北，AI模式則略往南偏移，林定宜提醒，楊柳颱風後續路徑發展還有待觀察，預計明後兩天會比較明朗。

    林定宜也提到，若楊柳颱風從花蓮登陸、翻越中央山脈，初期將對東部地區帶來明顯雨勢，後續直接碰上中央山脈，受地形直接影響，強度有機會迅速減弱，但颱風過山後，仍有機會為西半部地區帶來較大雨勢；至於歐美目前預報偏北的路徑，颱風雨區則主要落在北部、東北部地區，且中部以北的雨勢都會比較明顯。

    此外，林定宜表示，明後兩天兩天台灣周邊風向維持西南風，水氣偏多，中午過後西半部及各地山區有局部大雨發生，尤其明天中午過後的西半部及近山區有短延時豪雨發生。

    週三至週四上半天則受到楊柳颱風影響，其中又以週三雨勢最為明顯，西半部地區、東北部及東部地區有大雨或豪雨，尤其東部地區、南部山區可能有豪雨等級以上降雨，但實際降雨情況視颱風路徑而定，民眾務必注意氣象署最新資訊。

    林定宜說，週四下半天起，隨著颱風逐漸遠離，雨勢逐漸趨緩，西半部、中部山區、中南部地區持續有雨；週五至週日吹偏東風，迎風面東半部地區、恆春半島有不定時短暫雨，其他地區恢復以午後雷陣雨為主的天氣型態。

    氣溫方面，林定宜提醒，未來一週沒有下雨時，將維持高溫炎熱的天氣型態，西半部普遍33至36度，東半部氣溫約31至34度，明天台灣南部，台南、屏東近山區、大台北地區有局部36度以上高溫發生機率。

    8月11日高溫資訊。（中央氣象署提供）

    8月11日高溫資訊。（中央氣象署提供）

    圖 圖
    圖 圖
