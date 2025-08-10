為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    開啟幸福之門 台南各大通路擬推「銀髮友善專區」

    台南市長黃偉哲前往台南主題館，展現高齡宜居城市的活力與魅力。（台南市衛生局提供）

    2025/08/10 16:43

    〔記者王姝琇／台南報導〕高齡健康產業博覽會於台北世貿開幕，台南市長黃偉哲今天前往會場，邀民共築宜居新生活，他也透露，市府今年將結合各大通路推出「銀髮友善專區」，讓長者輕鬆購買到適合的食品，滿足日常營養與健康需求。

    高齡健康產業博覽會台南市政府主題館以「高齡宜居城市」為亮點登場，從醫療到宅、社區守護、智慧照護到政策互動，全方位呈現台南推動高齡友善的豐碩成果。舞台區的醫療團隊帶來預防保健講座與互動遊戲，靜態展區則設有檢測體驗與趣味闖關，與現場民眾互動熱絡。

    黃偉哲提到，台南不僅是歷史文化的古都，更是最適合長者安居樂活的友善城市，「有空來台南，健康吃、健康玩、練肌耐力」，並呼籲透過運動與均衡飲食減緩腦力衰退。台南盛產新鮮、營養的蔬菜水果，不僅讓長輩吃得安心，更能活得開心。

    隨後前往參觀農業部展區，體驗高齡友善、容易咀嚼的餐點，並走訪成大醫院攤位，體驗智慧復健量測裝置，感受科技在長者健康管理上的應用。他也特別肯定市府與先進醫資股份有限公司合作推出的「台南市政府健康共照雲—智慧城市健康治理平台」，該平台榮獲本屆「十大高齡友善科技、產品與服務」殊榮，充分展現台南在高齡智慧照護領域的創新實力。

    台南市長黃偉哲體驗SODA機測試反應力。（台南市衛生局提供）

