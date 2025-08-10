中壢10重機街頭催油競速 1男無照騎改裝車闖紅燈被罰

桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查逮無照改裝飆仔1人。（取材自Threads）

2025/08/10 16:26

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在Threads貼文反映，桃園市中壢區內定八街昨（9）日凌晨4點30分許聚集10多輛重型機車，有騎士在路上原地催油冒出大量白煙，有2、3輛機車更在街頭競速，大批警力獲報緊急攔檢，引起網友議論。中壢警分局今（10）日表示，經警方攔查，最後查獲25歲黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈違規，已依法舉發開罰。

網友PO出中壢工業區附近的內定八街，深夜人車稀少，機車騎士10多人騎乘重機在路口聚集，有人原地催油冒出大量白煙，甚至在空蕩馬路競速，吸引民眾圍觀。網友批評，「這種地下盃有道路使用權嗎？還是想封路就封」 ；也有網友說，「還是被抓起來好了」、「這樣又吵又擾民比較優越嗎？」

中壢警分局文化派出所副所長張皓評今表示，警方昨凌晨獲報有一群汽機車族聚集在內定八街競速，火速到場實施攔查，逐一清查汽機車駕駛身分，當場查獲一名黃姓機車騎士涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈，警方依法舉發開罰。

中壢警方將持續鎖定轄內易聚、易飆熱點，週休二日加派警力加強巡邏及區域聯防，同時防範青少年於暑假期間聚集擾亂市民生活安寧。

桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查開單告發。（記者李容萍翻攝）

