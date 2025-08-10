為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢10重機街頭催油競速 1男無照騎改裝車闖紅燈被罰

    桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查逮無照改裝飆仔1人。（取材自Threads）

    桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查逮無照改裝飆仔1人。（取材自Threads）

    2025/08/10 16:26

    〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在Threads貼文反映，桃園市中壢區內定八街昨（9）日凌晨4點30分許聚集10多輛重型機車，有騎士在路上原地催油冒出大量白煙，有2、3輛機車更在街頭競速，大批警力獲報緊急攔檢，引起網友議論。中壢警分局今（10）日表示，經警方攔查，最後查獲25歲黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈違規，已依法舉發開罰。

    網友PO出中壢工業區附近的內定八街，深夜人車稀少，機車騎士10多人騎乘重機在路口聚集，有人原地催油冒出大量白煙，甚至在空蕩馬路競速，吸引民眾圍觀。網友批評，「這種地下盃有道路使用權嗎？還是想封路就封」 ；也有網友說，「還是被抓起來好了」、「這樣又吵又擾民比較優越嗎？」

    中壢警分局文化派出所副所長張皓評今表示，警方昨凌晨獲報有一群汽機車族聚集在內定八街競速，火速到場實施攔查，逐一清查汽機車駕駛身分，當場查獲一名黃姓機車騎士涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈，警方依法舉發開罰。

    中壢警方將持續鎖定轄內易聚、易飆熱點，週休二日加派警力加強巡邏及區域聯防，同時防範青少年於暑假期間聚集擾亂市民生活安寧。

    桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查開單告發。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢內定八街的馬路10汽機車原地催油冒白煙，警攔查開單告發。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播