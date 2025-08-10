為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樋口飯糰解約半月仍不平靜！ 老闆娘：逃不出惡房東騷擾

    「樋口飯糰」老闆娘張美娟製作飯糰。（資料照）

    「樋口飯糰」老闆娘張美娟製作飯糰。（資料照）

    2025/08/10 16:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄日式飯糰店「樋口飯糰」日前與邵姓女房東爆發嚴重租屋糾紛，雙方協調後於7月底提前解約並搬離高雄市鼓山區青海路的店面，移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業。未料事隔半個月，樋口太太張美娟今（10）日再度發文控訴「惡房東騷擾不斷」，讓原本短暫回歸的平靜生活再度破碎。

    樋口太太今在「Threads」發文表示，已經解約半個月了，卻依然逃不出惡房東的騷擾。點交時第三方確認無問題，事後房東卻要求更換十多年、歷代房客使用的床墊，甚至以恐嚇方式施壓。她感嘆，自己原是為推廣新潟物產與觀光才返台開店，賺的每一分錢都是先生與夥伴清晨四點起床辛苦換來，「為什麼要讓惡房東得逞？」

    樋口太太透露，回顧過去4個月，除了忍受網路冷嘲熱諷，還被惡房東無憑據控告、跑派出所做筆錄。雖然搬離後生活暫時安穩，但如今平靜僅維持半個月，她決定不再沉默，提醒租屋族警惕惡房東常見手法，包括以「朋友要回來做生意」為由逼退房客、漲租不成改採騷擾，甚至破門而入、推人下樓等。

    樋口太太指出，搬離青海路後雖然比較忙但晚上可以安眠，不用提心吊膽沒有壓力的生活過得很充實。沒想到平靜的生活只有短短半個月。有人告訴我惡人猖獗是因為好人漸漸沉默了，陰險者得寸進尺是因為善良人都容忍了。我思考再思考決定鼓起勇氣不再沉默，提醒今後想租房子的朋友這種惡房東的手法，希望不要再有人遭到和我一樣的傷害，走上法律途徑是希望告訴惡房東容忍不是懦弱。

    樋口太太指出，提前解約不僅需付違約金，押金可能遭扣，事後還被要求修繕與更換傢俱，「這算不算另一種詐騙？」並強調容忍並非懦弱，將走上法律途徑爭取權益，呼籲社會建立保護善良的法治，避免更多人重蹈覆轍。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播