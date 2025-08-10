樋口飯糰解約半月仍不平靜！ 老闆娘：逃不出惡房東騷擾

「樋口飯糰」老闆娘張美娟製作飯糰。（資料照）

2025/08/10 16:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄日式飯糰店「樋口飯糰」日前與邵姓女房東爆發嚴重租屋糾紛，雙方協調後於7月底提前解約並搬離高雄市鼓山區青海路的店面，移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業。未料事隔半個月，樋口太太張美娟今（10）日再度發文控訴「惡房東騷擾不斷」，讓原本短暫回歸的平靜生活再度破碎。

樋口太太今在「Threads」發文表示，已經解約半個月了，卻依然逃不出惡房東的騷擾。點交時第三方確認無問題，事後房東卻要求更換十多年、歷代房客使用的床墊，甚至以恐嚇方式施壓。她感嘆，自己原是為推廣新潟物產與觀光才返台開店，賺的每一分錢都是先生與夥伴清晨四點起床辛苦換來，「為什麼要讓惡房東得逞？」

樋口太太透露，回顧過去4個月，除了忍受網路冷嘲熱諷，還被惡房東無憑據控告、跑派出所做筆錄。雖然搬離後生活暫時安穩，但如今平靜僅維持半個月，她決定不再沉默，提醒租屋族警惕惡房東常見手法，包括以「朋友要回來做生意」為由逼退房客、漲租不成改採騷擾，甚至破門而入、推人下樓等。

樋口太太指出，搬離青海路後雖然比較忙但晚上可以安眠，不用提心吊膽沒有壓力的生活過得很充實。沒想到平靜的生活只有短短半個月。有人告訴我惡人猖獗是因為好人漸漸沉默了，陰險者得寸進尺是因為善良人都容忍了。我思考再思考決定鼓起勇氣不再沉默，提醒今後想租房子的朋友這種惡房東的手法，希望不要再有人遭到和我一樣的傷害，走上法律途徑是希望告訴惡房東容忍不是懦弱。

樋口太太指出，提前解約不僅需付違約金，押金可能遭扣，事後還被要求修繕與更換傢俱，「這算不算另一種詐騙？」並強調容忍並非懦弱，將走上法律途徑爭取權益，呼籲社會建立保護善良的法治，避免更多人重蹈覆轍。

