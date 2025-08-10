為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台電節電行動劇台中港盛大上演 邀百位親子週末嗨一夏

    台電「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，十日前往台中港三井OUTLET PARK，演出《電力POWER大冒險》節電故事劇。（台電提供）

    台電「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，十日前往台中港三井OUTLET PARK，演出《電力POWER大冒險》節電故事劇。（台電提供）

    2025/08/10 16:14

    〔記者歐素美／台中報導〕台電「我愛地球媽媽」15年來持續透過生動有趣的行動故事劇，讓孩童們在歡笑中學習節能減碳與綠能知識。今天並前進台中港三井 OUTLET PARK，由國內知名兒童劇團萬花筒演出《電力POWER大冒險》故事劇，邀請超過百位大小朋友化身電力超人，邊看劇邊唱跳，讓親子週末嗨一夏！

    今日下午2點半，台電於台中港三井 OUTLET PARK舉辦「我愛地球媽媽」節電故事劇公益演出，台電公眾服務處處長袁梅玲與現場逾百位大小朋友，在萬花筒劇團團長「米苔目哥哥」帶領下，唱跳全新改編的活動主題曲。

    台電積極推廣節能省電永續行動，為從小培養節能觀念，自2011年起創辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，15年來在全國辦理逾780場，累計吸引逾6.6萬名兒童參加。

    今年台電再次攜手國內知名兒童劇團萬花筒演出《電力POWER大冒險》故事劇，將風力發電、太陽光電等再生能源，擬人化為酷風、小太陽、水水與阿火等可愛角色，以有趣劇情與發電互動，邀請小朋友加入電力小隊展開救援行動，今年已走進全台38所幼兒園，期望透過寓教於樂，讓節能概念更貼近孩童生活。

    此外，「我愛地球媽媽」並舉辦「尋找家中耗電角落」的限時活動，即日起至10月10日止，民眾只要在「我愛地球媽媽」粉絲專頁指定貼文留言並標註一名好友，就有機會獲得台電專屬繪本及精美小禮物。詳情請上台電「我愛地球媽媽」粉絲專頁

    台電公眾服務處處長袁梅玲（左一 ）頒獎感謝合作的台中港三井OUTLET PARK營業副理陳奕棠。（台電提供）

    台電公眾服務處處長袁梅玲（左一 ）頒獎感謝合作的台中港三井OUTLET PARK營業副理陳奕棠。（台電提供）

