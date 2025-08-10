最新各國路徑曝！ 台日估楊柳登陸宜花 美軍仍不排除「西北颱」

據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測逐漸收束，預估中心將直接登陸宜花一帶，僅美軍認為不會登陸。（圖擷自NCDR）

2025/08/10 17:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第11號颱風「楊柳」持續逼近，今（10日）下午已經來到鵝鑾鼻東方1710公里之處，根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測逐漸收束，預估中心將直接登陸宜花一帶，僅美軍認為不會登陸，氣象署不排除在週二（12日）先後發布海上、陸上颱風警報。

根據中央氣象署觀測顯示，「楊柳」今下午2點時中心位置在北緯21.4度，東經137.4度，以每小時21公里速度，向西進行，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里；氣象署不排除「楊柳」有增強為中度颱風可能，暴風半徑也有機會擴大。

請繼續往下閱讀...

國家災害防救科技中心匯整各國颱風路徑預報，除美國海軍外，各國均預估「楊柳」將直接登陸台灣東部。

中央氣象署、日、韓、中國認為「楊柳」將直接登陸宜花一帶，香港天文台則預估較南，認為登陸台東；而美軍預測最北，中心從台灣北部近海通過，仍不排除成為西北颱的可能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法