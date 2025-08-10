逾萬人報名！安平道壇祈安法會 廟埕點心呷免錢湧人潮

破萬人報名感恩賜福延壽祈安法會，道長們將報名者大名一一謄入疏文、榜文當中。（記者王姝琇攝）

2025/08/10 16:01

〔記者王姝琇／台南報導〕安平道壇今於安平開台天后宮舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，並在廟埕推出點心呷免錢、七星平安橋、限量好康送、愛心公益等活動，湧進數千人共襄盛舉、破萬人報名法會。市長黃偉哲受邀出席，祈求風調雨順。

黃偉哲表示，安平道壇長年深耕地方、弘揚道教文化，並結合公益關懷，充分展現宗教的善與愛。此次祈安法會，不僅凝聚社區向心力，也為市民帶來祝福與力量，期盼在眾神庇佑下，台南市風調雨順、平安興盛。

安平道壇道長王浤儒說，今年適逢農曆「雙春兼閏月」，民俗視為運勢較不穩，亦延伸「閏月補運」習俗，為此舉辦法會，以消災、招財、延壽、求平安為主軸，並發送發財金、膨餅、平安包等免費結緣品。除科儀之外，廟前廣場並結合園遊會「點心呷免錢」，邀請民眾品嚐美食小吃，並推出「平安熊」吉祥物，完成任務即可帶回，寓意「熊平安、平安熊賀」。

天后宮主委盧友禮表示，法會不僅弘揚媽祖慈悲精神、推廣道教文化，亦配合天后宮重修工程帶動人潮。安平區長蕭泰華則說，近期颱風為地方帶來災害，感謝各界共同努力復原，祈願媽祖與眾神庇佑，市民福慧增長、財運亨通、出入平安。

安平道壇舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，市長黃偉哲受邀出席。（記者王姝琇攝）

安平道壇祈安法會推出「平安熊」吉祥物。（記者王姝琇攝）

民眾大排長龍參加免費祭改。（記者王姝琇攝）

