    帶行李箱、推車來「搶」書 桃市圖好書交換近2.4萬冊

    桃園市立圖書館好書交換活動吸引愛書人參與。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館好書交換活動吸引愛書人參與。（桃市圖提供）

    2025/08/10 15:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立圖書館年度盛事「好書交換」活動，今（9日）於全市13館同步登場，總計吸引5591人參與，累計收書量達2萬5828冊，成功兌換2萬3949冊，較去年換書成長逾53%，換書人數成長近50%。

    活動從上午開館即湧現人潮，不少民眾攜帶行李箱、推車、大紙箱前來「搶書」，氣氛熱烈，其中，總館首位民眾於8點30分就在門口排隊、成功換得心儀書籍。館方表示，今年總館與分館收書成果亮眼，全市換書人數3409人，創下歷年新高。

    桃市圖指出，各分館也以不同主題響應，大園分館設置繪本故事攤位，並結合身障、早療、家庭中心等單位舉辦闖關遊戲，打造友善、共融的閱讀場域；會稽分館主打豐富童書，吸引眾多孩童開心挑書，現場充滿書香與笑聲；蘆竹分館有忠實讀者一口氣兌換161本書，滿載而歸；而楊梅分館今年收到一整套近全新金庸小說，另有小朋友拿到「喵書郎」卡牌立刻開心開箱，現場熱鬧非凡。

    桃市圖說，值得一提的是，有年年參與的「閱讀馬拉松」型資深讀者跑遍4區，靠推車運回166本書，令人驚嘆其熱情與行動力；中壢則有爸爸帶著3個孩子，每年都當「開館第一人」，今年成功換得127本，他笑說，「換得的書夠全家看1年」。

    桃市圖館長施照輝表示，好書交換不僅讓舊書找到新主人，也減少紙本浪費，鼓勵民眾分享閱讀心得、推廣永續書香文化。不少參與活動的民眾說，好書交換已成家庭與社群期待的年度重要活動，未來希望活動場次與點數機制更加優化，讓更多人受惠。

    桃園市立圖書館好書交換活動於全市13館同步登場，各分館打造特色主題。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館好書交換活動於全市13館同步登場，各分館打造特色主題。（桃市圖提供）

    桃市圖館長施照輝表示，好書交換不僅讓舊書找到新主人，也減少紙本浪費，鼓勵民眾分享閱讀心得、推廣永續書香文化。（桃市圖提供）

    桃市圖館長施照輝表示，好書交換不僅讓舊書找到新主人，也減少紙本浪費，鼓勵民眾分享閱讀心得、推廣永續書香文化。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館好書交換活動，小朋友拿到「喵書郎」卡牌立刻開心開箱。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館好書交換活動，小朋友拿到「喵書郎」卡牌立刻開心開箱。（桃市圖提供）

