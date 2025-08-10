台大醫院院長上任首週 余忠仁：盼改善留任制度

台大醫院院長余忠仁。（記者林志怡攝）

2025/08/10 15:38

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院院長余忠仁在8月接任院長職位，上任已滿1週，今日出席記者會後接受媒體聯訪時笑說，這一週非常忙碌，接下來希望持續投入智慧醫療與國際化，且醫療作為高壓的工作類別，會強化人才培育及留任制度，日前的性平事件造成相當大的影響，往後也會強化通報機制與防治，保持零容忍的態度。

余忠仁表示，未來台大醫院希望繼續投入精準健康領域，也希望與國內產業進一步結合，回應科技業與生技產業的需求，並強化體系的國際化，透過國際合作、提供出國進修機會等，同時導入國際醫療的轉診，放眼廣大的東南亞地區，對於未來的國際聲譽、參與度都有幫助。

此外，余忠仁提到，醫療作為高壓的產業，人力相對密集，且需要隨時作出即時反應，未來會持續嘗試透過導入新科技，減少同仁工作的負擔，也讓合作更加緊密。

余忠仁也提到，人才對於醫療場域非常重要，醫護人員的留任是一大課題，台大醫院雖然招募醫事人員相較於其他醫療體系來得容易，但留任方面仍然存在問題，尤其年輕人的想法或作法與目前已經在醫療體系中服務多年的醫事人員有些不同，需要高效度的適應與調整，也會從薪資提升、工作環境等改善。

不過，台大醫院日前接連爆出鄭文芳、陳思原涉性侵性騷事件，余忠仁說，對於職場的不法侵害，台大醫院將保持零容忍的態度，也會提供院內人員可靠的申訴管道，讓同仁可以隱密的發聲，不需要經過主管就能進行求助，鼓勵同仁說出來，也提供安心就業的環境，讓同仁願意在體系裡繼續發揮力量。

余忠仁表示，台大醫院肩負社會責任，與其他體系一起守護國人健康，未來希望在台大體系內也強化溝通與業務執行，更一致、快速、同步啟動，打造敏捷、高效的醫療體系，提供民眾更好的照顧。

