    喝糖水長大！大林糖廠子弟團聚 前駐法代表呂慶龍憶童年

    102歲糖廠員工陳興灶（右3）今出席聯誼交流會，糖廠員工子弟、前駐法代表呂慶龍（右2）與家族贈送紅包祝福。（記者王善嬿攝）

    2025/08/10 15:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林糖廠於日治時期建立，見證台灣糖業、經濟發展，帶動大林鎮經濟繁榮；隨糖廠停產、員工宿舍拆除，一群糖廠子弟相隔40、50年，今二度舉辦聯誼交流會歡樂相聚，78歲前駐法大使呂慶龍分享糖廠員工講求守規矩、認真勤奮，糖廠子弟耳濡目染，長大後在各行業有所成就，藉由糖廠子弟團聚飲水思源，不忘台灣糖業文化根本。

    「大林糖廠子弟歡樂相聚」活動7年前首次舉辦，糖廠子弟溫永進、呂金穎再度號召，今在大林國小相見歡，糖廠員工宿舍合計250戶，逾120人參加，包括102歲糖廠員工、90多歲大林國小退休老師等人，有人分享糖廠舊照片，也有人分享從小喝糖水長大、追五分車等童年趣事，場面熱絡。

    呂慶龍說，以前員工子弟都住糖廠宿舍，還要自己種菜、養魚、養豬、養雞，左鄰右舍關係緊密，從小一起長大，感情深厚，只要提到大林糖廠，都格外親切。

    呂慶龍表示，台灣早期製糖出口外銷，成為台灣經濟發展重要推動力，糖廠員工各有專精，也教育員工子弟守規矩、認真勤奮、相互尊重等價值觀，他在這樣的氛圍中長大，大林初中、嘉義高中畢業，直到念大學才到外縣市生活，投入外交領域42年。

    主辦人溫永進、呂金穎說，活動除了員工子弟分享糖廠回憶，還播放紀錄片、糖廠員工上下班時音樂，還有糖廠子弟畫出當年的糖廠地圖，有醫護室、助產士、游泳池等，別人是稀飯拌醬油，糖廠員工子弟是稀飯拌糖，回憶頓時湧上，十分懷念。

    糖廠子弟簡瑞輝繪製糖廠地圖，活動發起人之一溫永進看著地圖回憶童年時光。（記者王善嬿攝）

    上百名大林糖廠子弟今相聚，回憶童年在糖廠生活點滴。（記者王善嬿攝）

