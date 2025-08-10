為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    放寬漂流木撿拾！林保署發布「新規簡易圖卡」籲民眾守法

    農業部林業及自然保育署今（10）日發布公告，詳細解說關於「放寬漂流木」的最新撿拾規定，請想要撿拾漂流木回家民眾務必遵守。（圖擷取自「林業及自然保育署」臉書粉專，本報合成）

    農業部林業及自然保育署今（10）日發布公告，詳細解說關於「放寬漂流木」的最新撿拾規定，請想要撿拾漂流木回家民眾務必遵守。（圖擷取自「林業及自然保育署」臉書粉專，本報合成）

    2025/08/10 16:18

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到颱風外圍環流與西南風影響，台灣不僅多地雨量刷新紀錄，也讓海邊、河床等地開始逐漸出現許多漂流木堆積，引起一些民眾想去冒險「尋寶」。對此，農業部林業及自然保育署今（10）日發布公告，詳細解說關於「放寬漂流木」的最新撿拾規定，請想要撿拾漂流木回家民眾務必遵守。

    林保署在臉書粉專發布的最新公告，林保署表示許多民眾想撿拾漂流木回家，以進行創作、景觀佈置等需求，然而若弄錯許可期間、沒有留意撿拾範圍或搬運方式，都可能不慎觸法。為了方便大家的撿拾需求，以及考量極端氣候的影響，林保署分享修正後流程更簡單、明確的漂流木撿拾新規定，請民眾撿拾前務必仔細查看。

    根據林保署分享的圖卡，民眾可撿拾漂流木的時間為「當地政府公告起到下次陸上颱風警報前」，同時強調若遇豪雨且有安全疑慮，地方政府可以緊急暫停；至於可以自由撿拾的漂流木，為政府認定「不具標售價值」的木頭；同時，取消殘材原木尺寸與重量限制，民眾可在現場裁切載運，除了野溪、河川外，也可以用小型自用車載運。

    林保署提醒，國有林區內的漂流木屬國家財產，並未開放民眾自由撿拾，民眾可自由撿拾的區域均在國有林區域外之河川、出海口或海（灘）岸。此外，如果民眾有商用需求，要記得前往指定地點，向當地林保署各地區分署或當地政府申請「搬運登記」，並於販售前登錄「臺灣林產品生產追溯條碼」。

    另據林保署解說，並非所有的漂流木都為「貴重木」或是被山老鼠偷砍，只要是遇到了自然崩塌及洪水，能撐過一路水流沖刷、岩石撞擊，最後出現在河川中下游或出海口，每一種樹都可能成為漂流木。另外，且只要在撿拾公告規定的時間、區域內且無註記 （國、公、私有）或烙印之漂流木，不限樹種，民眾都可以撿拾。

    相關新聞請見：

    漂流木撿拾規定放寬！ 不再限制規格 還可裁切用車輛載運

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播