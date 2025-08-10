放寬漂流木撿拾！林保署發布「新規簡易圖卡」籲民眾守法

農業部林業及自然保育署今（10）日發布公告，詳細解說關於「放寬漂流木」的最新撿拾規定，請想要撿拾漂流木回家民眾務必遵守。（圖擷取自「林業及自然保育署」臉書粉專，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕受到颱風外圍環流與西南風影響，台灣不僅多地雨量刷新紀錄，也讓海邊、河床等地開始逐漸出現許多漂流木堆積，引起一些民眾想去冒險「尋寶」。對此，農業部林業及自然保育署今（10）日發布公告，詳細解說關於「放寬漂流木」的最新撿拾規定，請想要撿拾漂流木回家民眾務必遵守。

林保署在臉書粉專發布的最新公告，林保署表示許多民眾想撿拾漂流木回家，以進行創作、景觀佈置等需求，然而若弄錯許可期間、沒有留意撿拾範圍或搬運方式，都可能不慎觸法。為了方便大家的撿拾需求，以及考量極端氣候的影響，林保署分享修正後流程更簡單、明確的漂流木撿拾新規定，請民眾撿拾前務必仔細查看。

根據林保署分享的圖卡，民眾可撿拾漂流木的時間為「當地政府公告起到下次陸上颱風警報前」，同時強調若遇豪雨且有安全疑慮，地方政府可以緊急暫停；至於可以自由撿拾的漂流木，為政府認定「不具標售價值」的木頭；同時，取消殘材原木尺寸與重量限制，民眾可在現場裁切載運，除了野溪、河川外，也可以用小型自用車載運。

林保署提醒，國有林區內的漂流木屬國家財產，並未開放民眾自由撿拾，民眾可自由撿拾的區域均在國有林區域外之河川、出海口或海（灘）岸。此外，如果民眾有商用需求，要記得前往指定地點，向當地林保署各地區分署或當地政府申請「搬運登記」，並於販售前登錄「臺灣林產品生產追溯條碼」。

另據林保署解說，並非所有的漂流木都為「貴重木」或是被山老鼠偷砍，只要是遇到了自然崩塌及洪水，能撐過一路水流沖刷、岩石撞擊，最後出現在河川中下游或出海口，每一種樹都可能成為漂流木。另外，且只要在撿拾公告規定的時間、區域內且無註記 （國、公、私有）或烙印之漂流木，不限樹種，民眾都可以撿拾。

