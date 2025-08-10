花蓮近海規模5.2地震 初步無災情傳出
交通部觀光署花東縱谷國家風景區鯉魚潭地震即時影像。（翻攝縱管處）
〔記者王錦義／花蓮報導〕今（10）日14時03分，花蓮縣政府南南西方25.3公里處（花蓮縣近海）發生規模5.2的地震，震源深度15.3公里。此次地震中，花蓮縣壽豐鄉鹽寮地區最大震度4級，花蓮市震度3級，花蓮縣消防局指出，目前初步沒有接到民眾報案有災情，目前已主動派出各消防分隊出勤進行查情查報。地震發生時，可以看到各地的鏡頭君明顯搖晃，搖晃時間約6秒鐘。
