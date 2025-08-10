為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北三重障礙者日照中心嚴重漏水 議員李翁月娥籲市府盡速修繕

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

    2025/08/10 15:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區重新障礙者日間照顧中心近日出現嚴重漏水情況，樓梯間自二樓至四樓牆面潮濕、地板積水，不僅影響使用者與工作人員安全，也波及公托中心、電競賽場及銀髮族關懷據點。市議員李翁月娥表示，這些空間不只是建築物，更是弱勢者的避風港，不能讓他們每天都在擔心會不會再漏水，要求市府儘速規劃修繕計畫。新北市場處回應，今年由社會局輪值主政，會在11日邀建築師及相關單位討論改善方案及經費分攤事宜。

    李翁月娥指出，她日前接獲民眾陳情，三重重新障礙者日照中心嚴重漏水，整棟樓梯間2、3、4樓都出現漏水情況，牆面潮濕、地板積水，恐影響安全。經勘查後，確認漏水原因來自5樓頂樓防水層老化損壞，由於該棟建物屬市場處管理範圍，因此相關防漏修繕責任由市場處負責。

    「這些空間不只是建築物，更是弱勢者的避風港，不能讓他們每天都在擔心會不會再漏水。」李翁月娥表示，這不只是建築維修問題，而是攸關生命安全與基本人權的重大事項，要求市場處與市府相關單位儘速規劃修繕計畫並立即動工，並承諾會持續追蹤、督促，直到問題徹底解決，讓空間恢復乾淨、安全與舒適，讓照護回歸本質。

    市場處說明，有關日間照護中心內的天花板漏水，因市場大樓有成立管理委員會，並由各使用單位輪流擔任主委負責修繕保養，而今年由社會局輪值主政，故社會局會在11日邀建築師及相關單位討論改善方案及經費分攤事宜。

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

    三重重新障礙者日間照護中心近日傳出嚴重漏水，從2到4樓牆面潮濕，地板還有積水。（圖取自議員李翁月娥臉書）

