    中市府表揚山線績優里鄰長 和平天輪里長劉興水服務30年受肯定

    民政局長吳世瑋頒發績優里長 獎盃給八連霸的和平區天輪里長劉興水。（民政局提供）

    民政局長吳世瑋頒發績優里長 獎盃給八連霸的和平區天輪里長劉興水。（民政局提供）

    2025/08/10 14:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天在大雅區舉行山線里鄰長及民政人員表揚，共表揚豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等九區15名特優里長、202名績優鄰長、35名服務超過20年的資深鄰長及5名績優民政人員257人。其中，和平區天輪里長劉興水，連任8屆，服務年資逾30年，深受地方肯定。

    民政局長吳世瑋感謝里鄰長及基層民政同仁的辛勞付出，期盼持續與市府共同努力，攜手打造鄰里共融的幸福城市。這次獲獎人員在里鄰及民政業務推動上都有相當傑出的表現與貢獻。其中，和平區天輪里長劉興水，服務年資逾30年，自民國83年起擔任改制前村長至今已連任8屆，颱風豪雨時，總冒雨巡視並即時排除災情，守護居民安全；同時長年關懷弱勢、邊緣戶與獨居長者，結合各界資源送暖助困並開車協助就診；開辦假日市集，活絡地方產業。

    潭子區嘉仁里長林瑞文也服務23年，曾任嘉仁村第17、18屆村長，並連任4屆里長，兼任多項地方職務，擔任調解委員期間勤於進修，協助化解爭端、減少訟源；同時推動健康促進與長者關懷，結合衛生所及慈濟醫院資源，致力提升社區福祉。

    大雅區西寶里長劉孝民以熱忱推動社區發展，號召里民與志工清掃環境，提升整潔度與環保意識；舉辦文藝晚會、運動會，促進交流合作，增強凝聚力；長期關懷獨居長者與低收入戶，提供資源支持，傳遞溫暖，提升鄰里生活品質。

