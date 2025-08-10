為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    藝術教育融合能源議題 小學生設計「未來房屋」

    2025/08/10 14:42

    〔記者楊綿傑／台北報導〕跨學科結合綠能與藝術，實作實踐永續概念！桃園市慈文國小參與教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」，打造結合能源教育與藝術表達的課程，引導學生從探索能源開始，甚至實際設計「未來房屋」，促進學子對在地資源與全球議題的了解。

    而面對地球氣候變遷與能源轉型的全球挑戰，慈文國小設定「未來『能』做什麼？」為主題，以聯合國永續發展目標（SDGs）之一「可負擔的潔淨能源」為核心，先從「乾淨能源」的知識探索出發，引導學生透過閱讀分析各類能源資訊，以手繪圖解方式轉化資訊，培養閱讀理解、訊息解構及獨立思考的能力。

    學校安排學生前往「電幻一號所」進行實地參訪，透過沉浸式裝置體驗綠能發電、太陽能應用與VR模擬飛行等設施，讓抽象的能源概念在遊戲互動中具象化。另也結合多項實作，讓學生動手設計風力發電小屋與太陽能車模型，將理論知識在操作中轉化為實體輸出。

    甚至延伸至「磁」的科學探索，帶領學生認識綠能背後所依賴的稀土金屬「釹」與磁力運作原理，創作出「動磁音樂裝置」和「獨一無二魔磁畫」等作品。當磁力與聲波化為視覺與聽覺的交互展演，學生在科學與藝術的交會中，深化對能源議題的理解與感知。

    而為培養學生的同理心與社會感知力，課程也融入SEL社會情緒學習元素。其中，「磁感動．身知綠能」單元以戲劇表演與身體律動為媒介，引導學生模擬現代科技對生態環境的潛在影響。孩子們化身為海洋生物與鳥類，深入思考當地球環境充斥各式電磁波信號時，生物進行遷徙與移動時將會如何受到影響。

    課程後段則以「未來棲息屋」為設計主題，透過「你們的未來，是我們的現在」的反思引導，思考若不愛護環境，未來的房子將會是什麼樣貌。學生統整所學的知識技能，融入個人想像與創造力，設計兼具科技、智慧、節能與再生材料概念的未來棲息屋，展現對環境永續的深度思考與創意實踐。

