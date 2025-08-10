太狠心！2隻剛出生「喵星人」 遭惡意丟棄社區水溝 全身濕透發抖

彰化市忠權社區救起被惡意裝箱棄置水溝的兩隻剛出生小貓咪，幫他們洗澡並吹乾。（忠權社區提供）

2025/08/10 14:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕痛心！彰化市忠權社區有民眾在水溝旁聽到「喵星人」聲音，社區志工即刻救援，在水溝發現紙箱，裡頭竟然有2隻剛出生的小貓咪，馬上先把貓咪帶回來照顧與餵食，志工大喊棄養的人真是太可惡！

彰化市忠權里長林連發表示，目前由社區志工來代為照顧這兩隻小貓咪，由於小貓咪才剛出生，就被放在紙箱，卻丟入水溝，還好因為紙箱都濕了，貓咪可以略為探出頭來，但小貓咪也因為全身都濕透了，全身不斷發抖，進而發出慘叫，才被民眾聽到。

林連發說，社區志工「聽聲辨位」，在社區水溝找到紙箱，原本以為只有1隻小貓咪，結果拿出紙箱後，才發現裡頭還有第2隻，馬上把小貓咪救起來，帶回社區用溫水清洗，再用吹風機把小貓咪身體吹乾，連忙再送到動物醫院診治，由於獸醫認為小貓咪才剛出生，身體很弱，必須餵食胃藥和營養補給，所幸生命跡象穩定。

林連發指出，這已經不是第一次社區志工在水溝救起小貓咪，上次還救過一隻獨眼貓咪，才剛出生，連眼睛都還沒睜開就被丟了，連同這次2隻，總有3隻都由志工代為照顧，希望能夠養大一點，能夠有人來認養，也希望這種裝箱惡意棄置小生命的事，不要再發生了。

彰化市忠權社區救起被惡意裝箱棄置水溝的兩隻剛出生小貓咪，幫他們洗澡。（忠權社區提供）

彰化市忠權社區救起被惡意裝箱棄置水溝的兩隻剛出生小貓咪。（忠權社區提供）

彰化市忠權社區救起被惡意裝箱棄置水溝的兩隻剛出生小貓咪並餵食。（忠權社區提供）

彰化市忠權社區發現遭惡意裝箱棄置水溝的小貓咪。（忠權社區提供）

彰化市忠權社區志工在水溝救起被惡意裝箱棄置水溝的兩隻剛出生小貓咪。（忠權社區提供）

