花蓮壽豐14:10發生規模4.2地震 最大震度2級

花蓮壽豐今日14:10發生規模4.2地震，最大震度2級。（圖擷取自中央氣象署）

2025/08/10 14:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣壽豐鄉今天下午14時10分發生芮氏規模4.2有感地震，震央位於花蓮縣政府南南西方26公里，地震深度為20.2公里。

根據中央氣象署資料顯示，今天下午14時10分在花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.2地震，最大震度為花蓮縣水璉及花蓮市2級。此外，台中市、南投縣及彰化縣的最大震度為1級。

