男子不滿「肝炎變肝癌」毆打醫師 台大醫院院長：追究法律責任

台大醫院院長余忠仁表示，醫院將提供受害醫師相關保護與心理協助，並追溯動手患者的法律責任。（記者林志怡攝）

2025/08/10 14:10

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院日前發生暴力事件，一名患者因無法接受肝炎惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，台大醫院院長余忠仁表示，醫院將提供受害醫師相關保護與心理協助，並追溯動手患者的法律責任，但這次案件也顯示患者對於疾病的風險因子認識不夠完全，未來應加強相關衛教資訊提供。

一名69歲的洪姓男子，因肝炎長期在台大醫院接受治療，病情仍不幸惡化為肝癌，洪男感到無法接受，6日上午9時前往台大醫院，趁叫號空擋闖入診療室，對曾姓醫師咆哮、揮拳，曾姓醫師雖下巴受傷，卻並未還手，仍勸洪男冷靜、解釋病情變化，後洪男經保全人員到場控制，再由中正一分局忠孝西路出所帶回偵辦。

余忠仁說，台大醫院設有非常快速的暴力防治機制，一旦暴力事件發生，訊息就會迅速傳遞給保全，並抵達現場協助處理，對於這次暴力事件，醫院會依循法律途徑，提供同仁所需要的保護，以及心理相關協助，並會採取法律相關追訴。

余忠仁也提到，醫師對於疾病病程、發展的知識非常充足，但這次事件可見民眾對於疾病預期及相關知識上有些距離，也因此無法接受醫師提供的訊息，未來應該加強對民眾的衛教資訊提供。

因此，余忠仁提醒，B型肝炎患者若在進入肝硬化、慢性肝炎前就接受治療，可以非常有效的預防未來惡化為肝癌的風險，但若進入肝硬化階段才開始治療，肝臟的性質已經轉變為可能成癌的溫床，此時介入治療，雖能降低肝癌發生機會，但無法完全避免肝癌發生。

余忠仁舉例，以肺癌為例，大家都知道吸菸會提高肺癌發生風險，即使後來戒菸，發生肺癌的風險也不會消失，因為該發生的事情可能已經發生了，民眾對於疾病風險因子應有正確的認知，才能更有效地達成管控，並了解自己病情的預後與其他症狀間的關聯性。

