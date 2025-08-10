桃園保時捷業務北宜「逆向超車」 公司發聲說明：停職處分

圖中桃園保時捷業務駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件爆發爭議。（取材YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

2025/08/10 14:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園保時捷中心一名業務，日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，該業務卻反問「有撞到嗎？」讓對方氣炸；對此，桃園保時捷中心昨天發布聲明稿表示，該業務於非上班時間駕駛私人車輛並違規，雖此為個人行為，但已違背該公司核心準則、影響社會對品牌的觀感，因此已依內部規範「對該員工予以停職處分」。

一名車主日前在YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，影片中，紅色轎車在北宜公路彎道，被對向保時捷轎車逆向超車前方大貨車，紅色轎車險些撞上，紅色轎車車主事後憤而至桃園保時捷中心理論，質疑「差點撞到我，你知道嗎？」卻被業務冷回「所以呢？有撞到嗎？」接著就回辦公室。事後，業務的親友還將對方嗆聲的影片PO上網嘲笑，且貼出了律師函，引起網友撻伐。

對此，桃園保時捷中心透過臉書粉專貼出聲明稿指出，8月2日是週休假日、非上班時間，該公司業務駕駛私人車輛，在北宜公路發生逆向超車違規行為及後續相關事件，引起社會關注，該員工個人行為，已違背本公司一貫重視守法守規、安全駕駛以及專業的核心準則，也影響社會對品牌的觀感，因此，「本公司已依內部規範，對該員工予以停職處分」，並全力配合及尊重主管機關依相關規定調查，辦理後續事宜。

該公司也承諾，未來該公司將加強員工安全駕駛及行為規範的教育訓練，確保所有員工在任何情況下，都能遵守法律與安全標準，「我們將持續秉持專業與謹慎的態度，落實對客戶與社會的責任與承諾」。

桃園保時捷業務駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件 ，桃園保時捷中心發聲明回應。（取材桃園保時捷中心臉書粉專）

