豪雨沖淡鹽分... 雲林文蛤養殖重鎮陸續傳噩耗 養殖戶損失逾百萬

放養池疑因豪雨關係導致池水鹽度淡化，文蛤相繼死亡。（記者李文德攝）

2025/08/10 14:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣文蛤養殖面積、產量居全國之冠，尤其台西、口湖為養殖大宗，不過傳出0728豪雨事件後，口湖鄉養殖池鹽度淡化，文蛤相繼死亡。養殖業者嘆「像中瘟疫般」，原趕中秋節前採收的文蛤近9成暴斃，損失逾百萬元，盼相關單位協助。

雲林文蛤養殖面積約3500公頃，年產量3萬2000多噸，高居全國產量近5成。記者今前往口湖蚶仔寮地區直擊，放養池周圍全是文蛤殼，還有文蛤在池面載浮載沉，業者看到辛苦放養近10個月的心血全泡湯，欲哭無淚。

業者李文吉表示，0728西南氣流導致連日豪雨，導致養殖池水鹽度遭沖淡，仰賴抽取大排的海水也變淡水，讓放養池原有0.8至2.5度的鹽度歸零，文蛤不適應環境而死亡，自己養殖的1.3公頃約200萬顆文蛤近九成暴斃，損失超過百萬元。

「好像中瘟疫」業者李文成說，周邊養殖池都在這一週傳出文蛤死亡，如他養殖2公頃的文蛤池，同樣不敵鹽度變化，220萬顆文蛤暴斃，原預計再過1個多月就能採收，趕在中秋節前出貨，現在心血全都泡湯。

李文吉無奈地說，現在也不能怨天尤人，只能趕緊重來，也期盼相關政府單位能夠出面協助，就算為廣大養殖戶提供救助，多少彌補損失。

縣府農業處長魏勝德表示，放養池水質改變，導致文蛤死亡是屬於延遲性災害，現持續匯集各鄉鎮公所速報資料，呼籲養殖戶發現文蛤暴斃訊息趕緊向當地公所回報，速報面積達5％受損，將會啟動四方現勘，保障民眾權益。

