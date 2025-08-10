宜蘭聖母登山步道神秘山林嬌客曝光 白面鼯鼠可愛又療癒

宜蘭聖母登山步道被拍到的白面鼯鼠，看起來可愛又療癒。（圖由盛部長提供）

2025/08/10 13:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉通往抹茶山的聖母登山步道，有不少野生動物出沒，其中的白面鼯鼠，擁有一雙大眼及白色臉龐，模樣超萌，看起來可愛又療癒，但因晝伏夜出，又棲息在樹木頂層，不易被發現，被山友封為聖母登山步道最神秘的山林嬌客。

被暱稱盛部長的謝姓山友今天（10日）受訪時指出，他一週登聖母登山步道3到4次，固定凌晨2點半起登，沿途邊走邊拍照，拍過水鹿、山羌、貓頭鷹、山豬、大赤鼯鼠及白面鼯鼠等各類夜行性野生動物，發現白面鼯鼠常待在樹木頂層，且驚覺性高，稍有風吹草動就一溜煙逃走，想要一窺廬山真面目可遇不可求。

另名藍姓山友說，白面鼯鼠臉部與肚子都是白色的，有長長尾巴，乍看之下，宛如棲息在樹上的老鼠，由於平時只在夜間出沒，加上行蹤隱密，她在聖母登山步道行走多年，只見過一次，許多山友認為是當地最神秘的山林嬌客。

鼯鼠俗稱飛鼠，利用前、後肢之間寬大飛膜，從高處往低處滑翔。白面鼯鼠是台灣體型最大的鼯鼠，體長可達1公尺以上，牠們白天休息，日落後出外覓食，最大特徵是臉部、腹部是白色的，身體背面暗赤褐色，叫聲像口哨般的尖銳。

白面鼯鼠晝伏夜出又棲息在樹木頂層，不容易被發現。（圖由盛部長提供）

白面鼯鼠最大特徵是臉部、腹部是白色的，身體背面暗赤褐色。（圖由盛部長提供）

白面鼯鼠萌樣相當討喜。（圖由盛部長提供）

