    首頁　>　生活

    竹縣72所中小學老舊廁所 獲補助1.9億整修改善

    新竹縣繼如圖的新豐國中廁所之後，今年開始會有72所中小學，共261間老舊廁所將進行整修，屆時還會有性平廁所全新加入。（取自竹縣府官網）

    新竹縣繼如圖的新豐國中廁所之後，今年開始會有72所中小學，共261間老舊廁所將進行整修，屆時還會有性平廁所全新加入。（取自竹縣府官網）

    2025/08/10 13:50

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣110多所中小學，有72所、261間老舊廁所獲得教育部核定，將投入1.9億元進行整修和改建，縣府教育局計畫除了改善廁所機能，也將結合美感元素，發展各校特色廁所，預計11月中旬前完成工程規劃設計發包，希望在2027年底前完成改善。

    縣府教育局長楊郡慈說，教育部國教署今年公立國中小的老舊廁所整修工程計畫，計畫要改善校園內老舊廁所的老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等狀況。新竹縣爭取到從今年起到2027年，共有新埔國中等72校、261間老舊廁所工程改善經費共1.9億元，預計今年11月中之前發包規劃設計標，明年3月中完成規劃設計，經中央審查通過後就動工，計畫2027年底前完成改善。

    楊郡慈說，事實上新豐國中去年率先獲得補助133萬多整修老舊廁所，且已於今年2月完工，改善了採光、通風不良問題，並加入有別傳統男廁女廁的標示，還把新豐國中的特色~自由車與保育類貓頭鷹化為圖騰意象全新登場，讓上廁所也平添幾分趣味和特色。

    另，考慮到性平，縣府也會依照當前教育部的相關規定，在這波整修的學校規劃設計中，把性別友善廁所加入，讓學校至少有1處的性別友善廁所，以符合當代的性平觀念。

    新竹縣新豐國中老舊廁所整建工程，納入保育類貓頭鷹造型，讓廁所也變得生動。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新豐國中老舊廁所整建工程，納入保育類貓頭鷹造型，讓廁所也變得生動。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新豐國中老舊廁所整建工程納入自由車的圖騰意象。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新豐國中老舊廁所整建工程納入自由車的圖騰意象。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新埔國中老舊的廁所納入待整修的72校名單之列。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新埔國中老舊的廁所納入待整修的72校名單之列。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新埔國中老舊的廁所納入待整修的72校名單之列。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新埔國中老舊的廁所納入待整修的72校名單之列。（取自竹縣府官網）

