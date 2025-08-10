神走位避開地雷區！ 楊柳將增強為中颱 「越強越西」直撲台灣

預估颱風越強越西的機會正在提高，登陸機率持續上升。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/08/10 14:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風楊柳持續發展，現已達到輕度颱風上限，目前來到距離鵝鑾鼻東方1820公里之處，原先模式預估，楊柳將走進強風切與乾空氣區域而減弱，但過去6小時向西南西移動避開影響發展「地雷區」，強度將持續增強即將成為中度颱風；預估颱風越強越西的機會正在提高，登陸機率持續上升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去6小時，楊柳一路向西南西移動，將避開琉球東南方的強風切與乾空氣區域，因此強度將持續增強或維持中颱規模；雖然路徑仍有微調空間，但整體趨勢已逐漸明朗，登陸機率持續上升；預估將於週三（13日）下午至深夜期間通過台灣上空，由於行進速度快，影響時間約僅有一天，結束後也不會帶來西南氣流。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，模式預報越來越看好楊柳颱風會撐過明後天（11-12日）垂直風切增強的環境，仍會保持一定強度往西走趨向台灣附近，強度沒有掉太多的情況下，讓楊柳颱風以更偏西、更直撲台灣的方向靠過來，所謂颱風越強越西的機會正在提高。

吳聖宇表示，隨著各模式的走向往西、往南修正，官方預報路徑也從原本的宜蘭調整到花蓮登陸，會不會繼續往南調整很值得觀察，今天到明天之間應該就是關鍵。

