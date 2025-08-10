為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    猴子頻現蹤淡水！搶香蕉又現身英專路圍欄

    猴子淡水遊走。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    猴子淡水遊走。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    2025/08/10 13:25

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區近日接連傳出猴子出沒事件，引發居民關注。繼6日有獼猴闖入水果攤搶走一串香蕉後，今（10）日又有民眾目擊猴子出現在英專路某社區圍欄上，行動敏捷、神情從容，對周遭人群似乎毫不畏懼。新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，該案已派員前往處理，將視現場情況，採取驅離或誘捕等方式，降低人猴衝突。

    根據監視器畫面，6日當天水果攤商正準備開攤時，一隻猴子突然竄上攤桌，快速叼起一串香蕉後轉身逃離，攤商回頭時已來不及追趕，只能愣在原地；今日再度有目擊在臉書社團「細說淡水」流出影片指猴子入侵淡水，影片可見猴子在社區圍欄間遊走，甚至穿梭巷弄與機車旁，場面引起熱議。

    淡水區學府里長林文成表示，該猴最近才出沒，猴無攻擊性，僅會偷摘水果。

    楊淑方表示，近期接獲的獼猴出沒案例屬零星狀況，多為覓食行為所致。呼籲民眾妥善收納食物，減少吸引野生動物靠近的誘因；若遇到獼猴，應遵守「不接觸、不干擾、不餵食、食物不外露、不對視」的原則，並保持安全距離。

    楊淑方強調，依《動物保護法》不得飼養台灣獼猴，違者可處5萬至25萬元罰鍰。該案已派員前往處理，民眾如再發現獼猴活動，可透過1999市民專線通報，將視現場情況採取驅離或誘捕等措施，以降低人猴衝突，確保公共安全及動物福利。

    猴子淡水遊走。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    猴子淡水遊走。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    有民眾目擊猴子出現在英專路某社區圍欄上，行動敏捷、神情從容，對周遭人群似乎毫不畏懼。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    有民眾目擊猴子出現在英專路某社區圍欄上，行動敏捷、神情從容，對周遭人群似乎毫不畏懼。（圖截取自細說淡水臉書社團）

    猴子公然搶走水果攤販的香蕉。（民眾提供）

    猴子公然搶走水果攤販的香蕉。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播