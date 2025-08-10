猴子頻現蹤淡水！搶香蕉又現身英專路圍欄

猴子淡水遊走。（圖截取自細說淡水臉書社團）

2025/08/10 13:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區近日接連傳出猴子出沒事件，引發居民關注。繼6日有獼猴闖入水果攤搶走一串香蕉後，今（10）日又有民眾目擊猴子出現在英專路某社區圍欄上，行動敏捷、神情從容，對周遭人群似乎毫不畏懼。新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，該案已派員前往處理，將視現場情況，採取驅離或誘捕等方式，降低人猴衝突。

根據監視器畫面，6日當天水果攤商正準備開攤時，一隻猴子突然竄上攤桌，快速叼起一串香蕉後轉身逃離，攤商回頭時已來不及追趕，只能愣在原地；今日再度有目擊在臉書社團「細說淡水」流出影片指猴子入侵淡水，影片可見猴子在社區圍欄間遊走，甚至穿梭巷弄與機車旁，場面引起熱議。

淡水區學府里長林文成表示，該猴最近才出沒，猴無攻擊性，僅會偷摘水果。

楊淑方表示，近期接獲的獼猴出沒案例屬零星狀況，多為覓食行為所致。呼籲民眾妥善收納食物，減少吸引野生動物靠近的誘因；若遇到獼猴，應遵守「不接觸、不干擾、不餵食、食物不外露、不對視」的原則，並保持安全距離。

楊淑方強調，依《動物保護法》不得飼養台灣獼猴，違者可處5萬至25萬元罰鍰。該案已派員前往處理，民眾如再發現獼猴活動，可透過1999市民專線通報，將視現場情況採取驅離或誘捕等措施，以降低人猴衝突，確保公共安全及動物福利。

