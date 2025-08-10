人山人海！台南普濟殿「王巡醮」 熊熊烈火恭送王船

普濟殿「王巡醮」普化王船出巡。（記者王姝琇攝）

2025/08/10 13:09

〔記者王姝琇／台南報導〕台南普濟殿「王巡醮」今（10）日在漁光島舉行普化王船出巡，逾千人步行跨過漁光大橋，人山人海場面壯觀，逾萬份的信眾添載品堆疊，吉時一到，王船燃起熊熊烈火，逾30頂神轎、陣頭環繞王船護持，吸引大批人潮圍觀搶拍。

普濟殿「王巡醮」斥資450萬打造「帝王級」王船，船身29.9尺，以黑底搭配擂金和彩繪，繪製五爪金龍、四方神獸、十二神將、八仙八寶及象徵吉祥的靈獸等元素。一早王船從林默娘公園前出發，恭送王船到漁光島月牙灣，鞭炮聲此起彼落。抵達漁光島月牙灣、拉起船桅，並在王船周邊堆滿金紙等祭祀品，行跪拜禮後點火恭送王船，約1個多小時完成燒王船儀式。

普濟殿總幹事洪忠義表示，普濟殿睽違180年「王巡醮」恭領玉旨代天巡狩，10日巳時普化王船，奉送威靈王池府千歲、觀音佛祖、張公法主出巡勇闖四海五洲、澤被萬民，其中信眾添載更是突破萬份，隨後將於17日舉辦謝燈篙，象徵醮典圓滿。

普濟殿「王巡醮」普化王船出巡，逾千人步行跨過漁光大橋場面壯觀。（記者王姝琇攝）

普濟殿「王巡醮」普化王船出巡，現場堆疊超過萬份的民眾添載。（記者王姝琇攝）

