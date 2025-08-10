為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北捷運環狀線北環段施工 通勤族抱怨大直天天塞車

    台北市議員何孟樺表示，北環段Y29劍南路站施工，部份占用外側車，不少從士林通勤到內湖的民眾反映塞車嚴重。（圖取自何孟樺臉書）

    台北市議員何孟樺表示，北環段Y29劍南路站施工，部份占用外側車，不少從士林通勤到內湖的民眾反映塞車嚴重。（圖取自何孟樺臉書）

    2025/08/10 12:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕「從來沒有這麼塞！」台北市議員何孟樺表示，民眾反映捷運北環段Y29站（與文湖線劍南路站交會轉乘）施工占用部分外側車道，公車行駛動線被迫忽內、忽外阻塞車流，加上左轉專用道，僅剩的兩線車道需容納北安路、明水路匯合車流量，形成塞車瓶頸，從士林通勤到內湖，嚴重時可回堵至自強隧道北口的東吳大學。台北市捷運工程局今天回應，已完成改善，持續觀察調整後的交通狀況。

    何孟樺指出，邀集事涉各單位會勘討論，決議塗銷明水路、北安路770巷路口兩處槽化區，減少公車變換車道；北安路自強隧道口至敬業三路內側車道，全時段禁止左轉、改為直行車道，紓解匯合後往內湖的直行車流；在不妨礙行人雙向前提下，因施工而設的臨時人行道退縮，提高瓶頸路段車輛容量。

    捷運局回應，敬業二路至劍南路站間的混凝土紐澤西護欄退縮1公尺，加大外側車道寬度；北安路、敬業三路口最內側車道禁止左轉，塗銷明水路至劍南路間現有2處槽化區，恢復原有車道數，劍南路口機車停等區並退回原有位置，前述措施皆已於九日改善完成，持續觀察調整後的交通現況，如仍出現車流壅塞，再行滾動式修正。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播