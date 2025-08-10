台北捷運環狀線北環段施工 通勤族抱怨大直天天塞車

台北市議員何孟樺表示，北環段Y29劍南路站施工，部份占用外側車，不少從士林通勤到內湖的民眾反映塞車嚴重。（圖取自何孟樺臉書）

2025/08/10 12:47

〔記者董冠怡／台北報導〕「從來沒有這麼塞！」台北市議員何孟樺表示，民眾反映捷運北環段Y29站（與文湖線劍南路站交會轉乘）施工占用部分外側車道，公車行駛動線被迫忽內、忽外阻塞車流，加上左轉專用道，僅剩的兩線車道需容納北安路、明水路匯合車流量，形成塞車瓶頸，從士林通勤到內湖，嚴重時可回堵至自強隧道北口的東吳大學。台北市捷運工程局今天回應，已完成改善，持續觀察調整後的交通狀況。

何孟樺指出，邀集事涉各單位會勘討論，決議塗銷明水路、北安路770巷路口兩處槽化區，減少公車變換車道；北安路自強隧道口至敬業三路內側車道，全時段禁止左轉、改為直行車道，紓解匯合後往內湖的直行車流；在不妨礙行人雙向前提下，因施工而設的臨時人行道退縮，提高瓶頸路段車輛容量。

捷運局回應，敬業二路至劍南路站間的混凝土紐澤西護欄退縮1公尺，加大外側車道寬度；北安路、敬業三路口最內側車道禁止左轉，塗銷明水路至劍南路間現有2處槽化區，恢復原有車道數，劍南路口機車停等區並退回原有位置，前述措施皆已於九日改善完成，持續觀察調整後的交通現況，如仍出現車流壅塞，再行滾動式修正。

