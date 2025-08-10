為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　生活

    交通部認養台南市4區媒合工班 903戶登記、8戶已完工

    中南部豪雨致災，交通部認養台南市4行政區，協助媒合工班給居民，截至8月10日為止，44家廠商投入修繕作業，903戶人家登記媒合，8戶已完工。（交通部提供）

    中南部豪雨致災，交通部認養台南市4行政區，協助媒合工班給居民，截至8月10日為止，44家廠商投入修繕作業，903戶人家登記媒合，8戶已完工。（交通部提供）

    2025/08/10 12:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受丹娜絲颱風與西南氣流接連影響，中南部豪雨致災，但面臨缺工缺料環境，居民難找工班恢復家園。交通部認養台南市4行政區，協助媒合工班給居民，截至今天（10日）為止，44家廠商投入修繕作業，903戶人家登記媒合，8戶已完工。

    為加速中南部復原，行政院7月30日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統合交通部等相關部會資源及業務救災。

    台南市受損嚴重的17個行政區中，交通部所屬機關認養4處行政區，分別是鐵道局南部工程分局認養白河區、公路局雲嘉南區養護工程分局認養鹽水區、高速公路局南區養護工程分局、第二新建工程分局認養新營區及後壁區。

    交通部表示，截至8月10日，登記有意願參加媒合有903戶人家，經初勘確認有意丈量估價計352戶，其中經媒合成功進入施工階段共計11戶，4戶已完工；另外廠商無償認養修繕低收入戶之中，4戶施工中，4戶已完工。

    交通部表示，本週主要集中在主動接洽並積極媒合受災戶，後續即將進入施工高峰期，目前邀集44家廠商投入修繕作業，將持續機動盤點投入廠商，以最快的時間協助受災戶完成修繕。

    總統賴清德昨天南下前進指揮所聽取重建復原情形報告，並前往高公局認養的新營區，了解受災戶狀況及修繕情形，並指示優先協助弱勢戶。交通部表示，後續將遵照總統指示，並以從優、從速、積極、主動協助等原則，全力協助災區房屋修繕作業。

