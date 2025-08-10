台南左鎮菜寮溪豪雨後地貌落差逾3公尺 籲化石迷勿獨行

台南左鎮菜寮溪在豪雨過後局部地區與原地貌落差超過3公尺，提醒化石愛好者切勿單獨前往。（左鎮化石園區提供）

2025/08/10 12:29

〔記者劉婉君／台南報導〕連日豪雨過後，台南市左鎮區知名的化石採集地「菜寮溪」，也因水位暴漲造成的沖刷，導致局部區域與原貌落差逾3公尺，由於暑假是化石採集的旺季，左鎮化石園區呼籲化石迷切勿單獨行動，尤其不要深入陌生地段，以免發生危險。

左鎮化石園區人員近日巡查發現，豪雨期間的洪水侵蝕與泥砂堆積，已重塑左鎮菜寮溪的部分地形，新堆積的淤泥含水量高且鬆軟，極易導致陷入其中無法脫困，千萬不能掉以輕心。

園方人員強調，夏季山區受熱對流影響，午後天氣變化快，暴雨可能在短時間內造成溪水暴漲與地形崩塌，增加單獨探勘的危險性，若要進行野外化石觀察或採集，應結伴同行並告知家人行程，最好聘請熟悉地形的當地嚮導陪同，以避免誤入危險地區。

園方指出，菜寮溪流域地層橫跨多個地質時期，同時出土海相與陸相化石，包括貝類、珊瑚、魚類等海洋生物化石，以及象類、鹿類等已滅絕大型哺乳動物化石，被譽為台灣地質演化的「活教材」，與澎湖水道、墾丁龍蝦洞並列台灣三大化石動物群重要產地，至今仍持續有新化石出土，吸引各地化石迷前來探訪。

