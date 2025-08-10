為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國豬源告急 農業部：已協調台糖增供、冷凍廠減購

    農業部畜牧司副司長周志勳表示，受到夏季高溫、7月風災與雨災等影響，國內毛豬供應量短期內縮減。（資料照）

    農業部畜牧司副司長周志勳表示，受到夏季高溫、7月風災與雨災等影響，國內毛豬供應量短期內縮減。（資料照）

    2025/08/10 12:36

    〔記者黃宜靜／台北報導〕豬價一路走高，宜蘭傳出肉品市場毛豬調度困難，該地家畜肉類商業同業公會宣布，所屬近200家傳統市場豬肉攤商，本週起實施週休4日情況；對此，農業部畜牧司副司長周志勳表示，受到夏季高溫、7月風災與雨災等影響，國內毛豬供應量短期內縮減，因此已啟動台糖8月增供、冷凍廠減購、休市等調節作為等，以維持產銷穩定，預計可望於10月左右回歸常態。

    畜產會資料顯示，本月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為111.39元；昨日則為1萬2184隻、112.69元。

    針對國內豬源減少現象，周志勳說明，豬源減少為全國性現象，近期受夏季高溫影響豬隻育成率，並受疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，致全國毛豬供應量短期內縮減；此外，因中元節、中秋節消費高峰將至，市場需求增加致價格上揚，屬市場機制正常運作結果。

    周志勳表示，未來隨氣候趨於穩定、產地生產逐步恢復，預期整體供需與價格可望於10月左右回歸常態。目前農業部已啟動台糖8月增供650頭、冷凍廠減購、休市等調節作為，並要求農民秩序出豬，將持續監控市場並適時調節，以維持產銷穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播