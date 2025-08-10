全國豬源告急 農業部：已協調台糖增供、冷凍廠減購

農業部畜牧司副司長周志勳表示，受到夏季高溫、7月風災與雨災等影響，國內毛豬供應量短期內縮減。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕豬價一路走高，宜蘭傳出肉品市場毛豬調度困難，該地家畜肉類商業同業公會宣布，所屬近200家傳統市場豬肉攤商，本週起實施週休4日情況；對此，農業部畜牧司副司長周志勳表示，受到夏季高溫、7月風災與雨災等影響，國內毛豬供應量短期內縮減，因此已啟動台糖8月增供、冷凍廠減購、休市等調節作為等，以維持產銷穩定，預計可望於10月左右回歸常態。

畜產會資料顯示，本月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為111.39元；昨日則為1萬2184隻、112.69元。

針對國內豬源減少現象，周志勳說明，豬源減少為全國性現象，近期受夏季高溫影響豬隻育成率，並受疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災，部分產地供應受損，致全國毛豬供應量短期內縮減；此外，因中元節、中秋節消費高峰將至，市場需求增加致價格上揚，屬市場機制正常運作結果。

周志勳表示，未來隨氣候趨於穩定、產地生產逐步恢復，預期整體供需與價格可望於10月左右回歸常態。目前農業部已啟動台糖8月增供650頭、冷凍廠減購、休市等調節作為，並要求農民秩序出豬，將持續監控市場並適時調節，以維持產銷穩定。

