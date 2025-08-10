為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025義民祭起跑 義民爺今起1個月駐駕輪值祭典區接受奉飯

    義民廟董事長林光華（左3）、新竹縣副縣長陳見賢（左2）等一起把義民爺的牌位傳遞交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    義民廟董事長林光華（左3）、新竹縣副縣長陳見賢（左2）等一起把義民爺的牌位傳遞交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    2025/08/10 12:21

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025全國義民祭典今天開始奉飯！輪值的關西聯庄祭典區今天一早出動數10輛鼓陣、車隊等，由總爐主暨祭典委員會主委羅吉平、副主委吳祥光，會同義民廟董事長林光華、新竹縣副縣長陳見賢等，手把手地把義民爺黑令旗、牌位，棒棒相傳迎出義民廟，護送到祭典區內的縣定古蹟太和宮接受信眾持續1個月的奉飯。

    羅吉平說，義民爺除了客籍，也有閩南、平埔族等原民的先祖，各族過去依自己的方式追思、紀念，今年他們首次邀請平埔族也參加祭典。

    吳祥光說，今年的奉飯儀式也不同於往年1天奉飯1餐，關西聯庄將天天奉飯3餐。至於關西太和宮農曆7月26日的中元祭典，這次也因輪值義民祭，將跟義民祭典一併舉行。

    他也說，關西聯庄15年前輪值，共有1500多名信眾「領調」，這次約有1300多人，但實收「調金」跟15年前不相上下，可見鄉親參與的踴躍度一如過去。

    副縣長陳見賢說，今年的義民節在9月11日。縣府文化局配合「文化30」系列活動，9月6日一早將有義民勇士路跑活動，抵達終點義民廟後，接著就是「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」祭典的啟動祈福儀式。現場會有「擔擔相傳．代代傳」挑擔儀式、「客家跨界客家義民藝陣舞劇」演出以及「祈福祭祀大典」等跟義民祭相關的文化活動，歡迎全國各界都能到新竹縣體驗這個傳統又特殊的客家文化活動。

    新竹縣副縣長陳見賢（中左）、關西聯庄祭典區副主委吳祥光（中右）等和信眾一起把義民爺的牌位傳出出義民廟，交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中左）、關西聯庄祭典區副主委吳祥光（中右）等和信眾一起把義民爺的牌位傳出出義民廟，交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中左）、關西聯庄祭典區副主委吳祥光（中右）等和信眾一起把義民爺的牌位傳出出義民廟，交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中左）、關西聯庄祭典區副主委吳祥光（中右）等和信眾一起把義民爺的牌位傳出出義民廟，交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西聯庄的信眾們，大家一手接一手，恭迎義民爺回關西接受奉飯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西聯庄的信眾們，大家一手接一手，恭迎義民爺回關西接受奉飯。（記者黃美珠攝）

    2025義民祭今天隨著義民廟離開義民廟，隨信眾回到關西聯庄祭典區接受奉飯而正式開啟。（記者黃美珠攝）

    2025義民祭今天隨著義民廟離開義民廟，隨信眾回到關西聯庄祭典區接受奉飯而正式開啟。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播