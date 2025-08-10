2025義民祭起跑 義民爺今起1個月駐駕輪值祭典區接受奉飯

義民廟董事長林光華（左3）、新竹縣副縣長陳見賢（左2）等一起把義民爺的牌位傳遞交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

2025/08/10 12:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025全國義民祭典今天開始奉飯！輪值的關西聯庄祭典區今天一早出動數10輛鼓陣、車隊等，由總爐主暨祭典委員會主委羅吉平、副主委吳祥光，會同義民廟董事長林光華、新竹縣副縣長陳見賢等，手把手地把義民爺黑令旗、牌位，棒棒相傳迎出義民廟，護送到祭典區內的縣定古蹟太和宮接受信眾持續1個月的奉飯。

羅吉平說，義民爺除了客籍，也有閩南、平埔族等原民的先祖，各族過去依自己的方式追思、紀念，今年他們首次邀請平埔族也參加祭典。

吳祥光說，今年的奉飯儀式也不同於往年1天奉飯1餐，關西聯庄將天天奉飯3餐。至於關西太和宮農曆7月26日的中元祭典，這次也因輪值義民祭，將跟義民祭典一併舉行。

他也說，關西聯庄15年前輪值，共有1500多名信眾「領調」，這次約有1300多人，但實收「調金」跟15年前不相上下，可見鄉親參與的踴躍度一如過去。

副縣長陳見賢說，今年的義民節在9月11日。縣府文化局配合「文化30」系列活動，9月6日一早將有義民勇士路跑活動，抵達終點義民廟後，接著就是「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」祭典的啟動祈福儀式。現場會有「擔擔相傳．代代傳」挑擔儀式、「客家跨界客家義民藝陣舞劇」演出以及「祈福祭祀大典」等跟義民祭相關的文化活動，歡迎全國各界都能到新竹縣體驗這個傳統又特殊的客家文化活動。

新竹縣副縣長陳見賢（中左）、關西聯庄祭典區副主委吳祥光（中右）等和信眾一起把義民爺的牌位傳出出義民廟，交給輪值祭典區迎回關西奉飯。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西聯庄的信眾們，大家一手接一手，恭迎義民爺回關西接受奉飯。（記者黃美珠攝）

2025義民祭今天隨著義民廟離開義民廟，隨信眾回到關西聯庄祭典區接受奉飯而正式開啟。（記者黃美珠攝）

