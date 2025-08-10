為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豪雨後不只菌菇 山苦瓜霸佔台南山上水道博物館圓環

    豪雨過後，台南山上花園水道博物館內的樹木樹幹上也長菇。（記者劉婉君攝）

    2025/08/10 12:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕豪雨不只下到「生菇」，台南山上花園水道博物館除了發現跟手掌一樣大的菌菇外，中央圓環也被雨後快速蔓生的山苦瓜「佔領」。館方提醒，野生植物有一定的風險性，請勿隨意摘取食用，以免釀成憾事。

    台南市立博物館館長何秋蓮表示，水道博物館前身為原台南水道，1922年落成後，提供台南市潔淨民生用水，一般人難以自由進出，戰後由自來水公司接管後，種植包括芒果、龍眼、蓮霧等大量果樹，還有禽鳥夾帶附近農田的火龍果、山苦瓜等種子，在園區內自由繁衍，1980年代後曾荒廢一段時間，直到2011年展開整修，2019年轉型為水道博物館開放民眾參觀，園區內迄今仍保留豐富的動植物生態。

    館方指出，園區近年來陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，隨著近來雨水豐沛，這些植物成長迅速，加上各種菌菇，也成為豪雨過後的特殊景象。

    台南山上花園水道博物館內發現手掌大的菌菇。（記者劉婉君攝）

    山苦瓜霸佔台南山上花園水道博物館的中央圓環。（記者劉婉君攝）

