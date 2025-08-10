反對三重果菜遷建蘆洲 議員籲優先興建醫院

新北市三重果菜市場現址。（記者羅國嘉攝）

2025/08/10 12:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重果菜批發市場的遷移，讓蘆洲的抗議聲浪愈演愈烈。地方社團發文表示，現有市場位置交通便利，若硬是避開便捷的原址，而把蘆洲等拉進去攪和，勢必增加大菜車運輸時間與成本、批發商人力支出；在地議員則認為，蘆洲人堅決反對果菜市場遷來蘆洲，萬坪醫院應要早日興建，市府若捨近求遠、毫無專業評估的決策，只會讓三重攤商、蘆洲居民全面受害。

新北市衛生局回應，將於蘆洲北側3公頃醫療用地籌設499床區域醫院，都市計畫變更案已送內政部審議，後續將配合城鄉局完成都市計畫變更與土地徵收，待用地取得後啟動醫院籌設前置作業。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」指出，大型蔬果運輸車可自三重交流道直行至中正北路，紅綠燈少、距離短，能有效節省時間與體力，且事故率相對低；板橋果菜批發市場與三重市場之間往返便利，如強行將市場遷至蘆洲新北未來城，為讓開發「三重最後一塊寶地」而避開原址，將蘆洲、五股、泰山與新莊捲入運輸路線中，勢必增加大菜車運輸時間與成本、批發商人力支出，並提升長途行駛的風險，質疑市府是「不會算，還是不甩算？」

議員李倩萍表示，原地重建案早就獲內政部核定，明明國道下來不遠就是三重果菜，到底是什麼原因要捨近求遠遷到蘆洲；顏蔚慈則說，市府執意要把批發市場搬到蘆洲，顯然會增加物流運輸成本，更會帶給蘆洲交通嚴峻衝擊，也難怪許多民眾質疑市府真正的意圖，背後恐怕是水很深。

議員李翁月娥認為，果菜市場若遷來，將帶來龐大的交通壓力、環境衛生疑慮，甚至影響市民生活安寧；反觀萬坪醫院，卻是大家多年來期待、迫切需要的醫療保障，呼籲市府應早日把萬坪醫院及蘆社大橋興建完工。

新北市三重果菜市場現址。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲新北未來城未來預定地。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法