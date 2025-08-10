國民黨青年團赴台南 協助災後復原

國民黨青年團利用假日赴台南市將軍區，頂著高溫搬運廢棄物、清理街道，協助當地居民災後復原。（圖由國民黨青年團提供）

2025/08/10 11:53

〔記者林欣漢／台北報導〕丹娜絲颱風、西南氣流豪雨等接連致災，導致中南部地區受到重創，國民黨青年團利用假日赴台南市將軍區，頂著高溫搬運廢棄物、清理街道，協助當地居民災後復原工作。青年團表示，面對災難，不分民間或政府，不分黨派之別，一起努力。災後重建之路雖然漫長，但全台灣人與台南同在。

青年團指出，路途上的景象令人震撼，遠比新聞畫面所能呈現的更為嚴峻。街道上散落著家具、磚瓦、鐵皮等各種雜物，處處可見災害留下的痕跡。青年團夥伴們不顧高溫和疲憊，汗流浹背地搬運廢棄物、清理街道，只懷著同一個信念，就是希望能盡快協助災區恢復正常生活。

青年團表示，風災造成南部鄉親的家園被摧毀，生活陷入困境。當地民眾表示「遲遲等不到政府援助」，反而是靠著地方民間團體、志工，大家有錢出錢，有力出力來幫忙。面對災難，不分民間或政府，不分黨派之別，一起努力。但也呼籲政府，盡速調度資源及人力完成災後重建。祈禱台南能夠盡速恢復往日的活力與美麗，鄉親們也能盡速重建家園。

台南市長黃偉哲昨天說明，預計本週修繕、拆除都會加速，屋損慰助金發放可達八成，希望讓災民趕快重建家園。

國民黨青年團協助台南當地居民災後復原。（圖由國民黨青年團提供）

國民黨青年團頂著高溫搬運廢棄物，協助台南當地居民災後復原。（圖由國民黨青年團提供）

