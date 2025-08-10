小琉球天天機車創意拉推車 警方將強力取締

小琉球天天機車創意拉推車。（民眾提供）

2025/08/10 12:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小琉球旅遊旺季未歇，脫序行為卻連續2天挑戰公權力極限。繼昨日一名女遊客騎機車拖曳行李箱引發軒然大波後，今日（10日）上午11時許，又有遊客在街頭上演「機車拉小推車」奇景，完全無視交通規則，場面荒唐。東港警方震怒，強調將嚴格執法，維護島上旅遊安全。

昨日事件中，女遊客因行李箱過大，竟將其綁於機車後拖行，沿途搖晃險象環生，違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款，面臨3000元至1萬8000元罰鍰，另因未戴安全帽再罰500元。

今日照片曝光，一對遊客竟將裝滿行李的小推車綁於機車後，緩緩前行，旁邊停放的多輛機車與行人投以側目。網友直呼：「這是旅遊還是搬家？」有人更擔心推車脫落釀災。

東港警方指出，連續脫序行為已嚴重影響交通安全，尤其小琉球道路狹窄，機車載運不穩易引發追撞事故。依規定，載運貨物不穩妥同樣觸犯第30條，將重罰駕駛人；若乘客未戴安全帽，仍適用第31條第6項罰則。警方呼籲遊客，旅遊應以安全為先，切勿因一時方便觸法。

當地業者透露，旺季人潮暴增，許多遊客依賴機車代步，但對載運規範認知不足。民眾則批評，旅遊單位應加強宣導，建議提供行李寄送或租賃車輛服務，避免類似亂象。網路上，議論紛紛，有人笑稱「小琉球變成機車搬運大賽」，也有人憂心安全，呼籲警方增派人力巡邏。

東港警方強調，將針對旅遊熱點加強執法，並與業者合作推廣交通安全教育，杜絕脫序行為。

小琉球天天機車創意拉推車。圖為昨日創意。（民眾提供）

