為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環境部淨零講師徵選 招募30人將環境知識從教室延伸至日常

    國環院「淨零綠生活種子講師」，將至全國校園、社區、企業與機關推廣淨零綠生活，將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動。（環境部提供）

    國環院「淨零綠生活種子講師」，將至全國校園、社區、企業與機關推廣淨零綠生活，將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動。（環境部提供）

    2025/08/10 11:27

    〔記者黃宜靜／台北報導〕為接軌淨零趨勢，環境部國家環境研究院（國環院）開始徵選今年度淨零綠生活種子講師，預計招募30名具環境教育專業能力與教學經驗者，報名至8月31日止，通過者將至全國校園、社區、企業與機關推廣淨零綠生活，將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動。

    國環院院長劉宗勇說，「我們期盼建立一個橫跨區域、涵蓋多元背景的講師社群，將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動。」透過共學與共作機制，讓取得環境教育人員認證後持續增能、跨域連結，成為擴展環境教育網絡與淨零轉型的重要推手。

    國衛院指出，「淨零綠生活種子講師」為氣候行動與生活轉型的第一線推廣者，自110年推動以來，已培育逾360位種子講師，累計推廣逾2,600場課程，觸及超過16萬人次，推廣足跡遍及全台及離島22縣市，陪伴民眾在日常生活中實踐綠生活行動。「114年淨零綠生活種子講師」開始徵選，預計將招募30名，報名至8月31日止，通過者將至全國各地推廣淨零綠生活，每年約1200場次。

    至於徵選報名的資格，國環院說明，須具備環境教育人員認證，並有2年以上教學實務經驗。徵選採線上報名（https://reurl.cc/oYrLoD），書面初選通過者，將於9月22日參加共識營複選，完成培訓並通過評核後，將取得「淨零綠生活推廣種子講師證」。此外，為實現「讓淨零轉型路上不遺漏任何一人」的願景，國環院亦提供來自離島或偏遠地區參加複選共識營者交通與住宿補助。

    入選種子講師的教學專長資訊將公布於「環境教育人才庫」網站，提供社會各界查詢或媒合授課，未來可參加由國環院主辦進階共學課程，獲得教材工具包與教學資源，深化教學專業與教學成果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播