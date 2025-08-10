為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    清大校友涉台積電2奈米竊案 教授周卓煇提醒校方不應切割

    清大畢業校友涉台積電2奈米竊案，校方態度很重要。（記者洪美秀攝）

    清大畢業校友涉台積電2奈米竊案，校方態度很重要。（記者洪美秀攝）

    2025/08/10 11:40

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台積電爆發清大畢業的工程師涉入2奈米機密竊取案，也引發清大在教育倫理上的質疑，清大材料系特聘教授周卓煇發文，籲校方應借鏡美國哈佛大學商學院2001年面對多名校友涉及安隆案、2008年金融風暴的態度與作為，若清大輕言切割，看不出有反思能力。

    周卓煇認為，雖涉案校友均已畢業，校方在法律上無直接責任，但從教育本質與社會期待來看，若採完全切割的態度，確實值得商榷。尤其在教育層面，3名涉案者均是畢業校友，外界難免質疑，學校是否在「專業倫理」、「智財權教育」或「價值觀培養」上有所疏漏？而清大作為台灣頂尖大學，社會的期待，更希望所培養的人才，兼具專業能力與道德操守。

    他認為，若校方僅強調「校友個人行為」，而無任何自省或改進措施，可能被視為消極應對，甚至影響公眾信任。建議校方以哈佛、MIT如何處理校友爭議為鑑，當哈佛校友涉入安隆案，哈佛不僅公開檢討，更將案例納入商學院教材，強化企業倫理教育。MIT發生學術不端事件，校方也主動調查並調整研究規範，防止類似事件。

    他建議，校方應公開聲明對學術誠信與智財權保護的立場。並檢視現行課程，加強工程、資工等科系的科技倫理、工程倫理必修課程。與企業建立預警機制，在校友涉入重大爭議，校方可評估調整產學合作規範。校方切割只是最低標準，反思才能提升校方價值。真正的名校，不僅在培養能力強的畢業生，更該塑造負責任的專業者。

    清大畢業校友涉台積電2奈米竊案，清大材料系教授周卓煇籲校方以哈佛為鏡不應切割，而應反思提升大學教育價值。（記者洪美秀攝）

    清大畢業校友涉台積電2奈米竊案，清大材料系教授周卓煇籲校方以哈佛為鏡不應切割，而應反思提升大學教育價值。（記者洪美秀攝）

    熱門推播