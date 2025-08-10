明天是關鍵期！楊柳颱風估今轉中颱恐直衝台灣

楊柳颱風路徑預測圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/10 11:17

〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風恐於本週直衝台灣，中央氣象署預估，楊柳颱風將於今日增強為中度颱風，並持續往西前進，於週三、週四通過台灣，且現階段預估從花蓮登陸，但路徑還有機會修正，且因琉球附近海面到台灣的高低層垂直風切大，不利於颱風發展，明天將是發展關鍵。

中央氣象署提醒，明天之後要持續觀察颱風路徑是偏西還是西北西，民眾務必注意最新颱風預報資訊。

中央氣象署預報員林定宜指出，楊柳颱風目前位於關島西北方海面，距離台北1780公里，未來2天預計往偏西方向持續前進，路徑到琉球海面時，預計往西北西方向接近並通過台灣，但路徑仍有不確定性，關鍵期在明天後，需密切注意太平洋高壓強弱。

林定宜表示，若太平洋高壓強度較弱，颱風較可能往西北方向前進，但若高壓勢力較強，颱風將比較難北上，持續往西移動；另因琉球附近海面到台灣的高低層垂直風切大，不利於颱風發展，若楊柳颱風往西北西方向移動，強度可能受到限制，若走偏西路徑，颱風強度可能較能維持。

針對今日天氣，林定宜說明，西半部、東北部地區容易有午後雷陣雨，且可能出現短延時豪雨，氣溫方面，各地高溫炎熱，西半部高溫可達35至36度，東半部約33至34度左右，且大台北地區、南高屏、花蓮局部地區可能有36度以上高溫。

林定宜提醒，接下來數日水氣逐漸增加，午後西半部地區、各地山區有局部大雨，週日、週一午後有短延時豪雨發生機率，週三、週四是楊柳颱風最接近的時候，實際降雨情況是颱風情況而定，但預估週三雨勢最為明顯，西半部、東北部地區有局部大雨或豪雨，東部地區、南部山區可能有豪雨以上雨勢。

週四後隨著颱風移動，雨勢轉移至西半部及東南部地區，週五、週六隨著颱風逐漸遠離，水氣逐漸減少，花東、恆春半島有不定時短暫降雨，其他地區恢復午後雷陣雨為主的天氣型態。

模式系集路徑預測圖。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

