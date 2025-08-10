為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    各國最新路徑曝！氣象署南修變「穿心颱」 美日預測恐成「西北颱」

    氣象署最新路徑預測南修，楊柳颱風向南修正到直接登陸東部陸地，成為「穿心颱」（圖擷自中央氣象署）

    氣象署最新路徑預測南修，楊柳颱風向南修正到直接登陸東部陸地，成為「穿心颱」（圖擷自中央氣象署）

    2025/08/10 10:37

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續發展，強度也向上提升，已達輕度颱風上限，最快今（10日）增強為中度颱風，最新路徑顯示，氣象署南修成為「穿心颱」，而美、日仍維持通過台灣北部的「爆頭颱」甚至不排除成為「西北颱」。

    根據中央氣象署觀測顯示，楊柳颱風今上午8點的中心位置在北緯21.4度，東經138.5度，以每小時19公里速度，向西進行，中心附近最大風速從每秒28公尺增強到30公尺，已經是輕度颱風上限，預估今晚有機會增強為中度颱風；楊柳7級風平均暴風半徑維持120公里，10級風平均暴風半徑40公里。

    氣象署最新路徑預測南修，從台灣北部海面通過向南修正到直接登陸東部陸地，成為「穿心颱」；而美國海軍與日本氣象廳最新路徑預測則認為颱風中心緊貼北部陸地通過，有「西北颱」的可能。不過各國路徑誤差範圍仍包含全台，路徑持續調整中，應密切觀察。

    日本氣象廳最新路徑預測則認為颱風中心緊貼北部陸地通過，有「西北颱」的可能。（圖擷自日本氣象廳）

    日本氣象廳最新路徑預測則認為颱風中心緊貼北部陸地通過，有「西北颱」的可能。（圖擷自日本氣象廳）

    美國海軍最新路徑預測也認為颱風中心從北部陸地通過。（圖擷自JTWC）

    美國海軍最新路徑預測也認為颱風中心從北部陸地通過。（圖擷自JTWC）

