    首頁　>　生活

    電子帳單僅占2成多 北水處重金鼓勵申辦

    台北自來水事業處鼓勵民眾加入「您的水管家」用戶服務系統、綁定水號申辦電子帳單並完成報名，可參加最高獎金30萬元的抽獎。（台北自來水事業處提供）

    台北自來水事業處鼓勵民眾加入「您的水管家」用戶服務系統、綁定水號申辦電子帳單並完成報名，可參加最高獎金30萬元的抽獎。（台北自來水事業處提供）

    2025/08/10 10:39

    〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處繳水費戶數163.8萬餘戶，近8成仍使用紙本帳單，北水處為推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務系統，自8月11日起至11月30日止，鼓勵民眾加入「您的水管家」用戶服務系統、綁定水號申辦電子帳單並完成報名，就可參加最高獎金30萬元的抽獎，共計114個獎項、總獎金80萬元。

    北水處表示，目前繳水費戶數約163.8萬餘戶，使用紙本帳單約128.2萬餘戶（78.22%），使用電子帳單（含電子郵件及簡訊）約35.6萬餘戶（21.78%）。配合北市府淨零與數位治理政策，積極推廣電子帳單與「您的水管家」用戶服務系統，除了現有「e帳單＋e繳費每期省10元」優惠外，舉辦申辦電子帳單抽獎活動。

    北水處說明，抽獎活動對象為轄區電子帳單用戶，水號用水種別為「A」（一般）、「B、B2」（軍眷）之非營業戶。加入「您的水管家」，綁定水號申辦電子帳單（已申辦者則免），完成報名後，每筆水號可獲得1 次抽獎機會，將於今年12月抽出30 萬元1名、10萬元3名、1萬元10名及1仟元100名等，共114個獎項、總獎金80萬元。

    北水處提醒，使用帳戶自動轉帳代扣繳水費的民眾，如還是收取紙本帳單，仍須申請電子帳單；電子帳單上提供繳費QRcode，用戶可使用台北智慧支付平台pay.taipei線上繳費，或利用行動支付APP掃碼繳費。而「您的水管家」用戶服務系統整合多項常用自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還可以查詢水質資訊、掌握用水情形等。

