西門「6號彩虹」翻新色彩 展現性別友善城市形象

台北西門町地標「6號彩虹／Rainbow Six」重新彩繪，以新面貌迎接國內外旅客（觀傳局提供）

2025/08/10 10:09

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北西門町地標「6號彩虹／Rainbow Six」重新彩繪，昨（9日）繽紛亮相，以新面貌迎接國內外旅客。台北市觀傳局今（10日）表示，此次彩虹地景更新，不僅全面翻新色彩、鋪設上漆，民眾在拍照時也能同時將地景文字及西門町商圈入口意象納入畫面，展現台北作為性別友善的城市形象。

觀傳局說明，彩虹地景設立以來，已成為國內外旅客到訪西門町的熱門打卡點。本次翻新作業，重繪上漆以提升整體視覺鮮明度，拍照時能同時呈現地景文字及西門町商圈入口意象。此外，也藉由此次翻新再次傳達台北市性別友善的形象，提升台北的國際能見度，帶動旅客走進西門商圈。

觀傳局也提到，為了推廣性別友善觀光，觀傳局將於10月同志驕傲月期間推出「Color Taipei」系列活動，除了與性別友善旅宿業者合作，也有彩虹觀光巴士遊程等彩虹主題觀光活動。觀傳局邀請民眾一同參與，深入體驗台北作為亞洲性別友善城市的多元魅力與包容精神。

觀傳局提到，為了推廣性別友善觀光，觀傳局將於10月同志驕傲月期間推出「Color Taipei」系列活動，除了與性別友善旅宿業者合作，也有彩虹觀光巴士遊程等彩虹主題觀光活動（觀傳局提供）

