高雄淨零生活圈成形 再推2免費綠色旅遊秒殺 加送綠點抵優惠

2025/08/10 10:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄淨零生活圈成形，環保局暑假推出5條8場免費綠色旅遊，前3場打頭陣夯爆，8月13日再推2場秒殺，民眾除了暢遊觀光景點，享受環保餐廳用餐，還獲贈2千點綠點，可兌換TPASS月票抵用券，或是折抵超商優惠等，體驗低碳之旅，還能獲得生活好康。

高雄淨零生活圈成形，串聯464家環保餐廳、10家環保標章旅館、1167家綠色商店，環保局結合茂林國家風景區、國立科學工藝博物館、旗山及橋頭糖廠、佛光山等5處環境教育場域，推出5條綠色旅遊路線，總計8場次遊程，已推前3場受歡迎，13日再推橋頭糖廠白屋美學1日遊，民眾暢遊白屋藝術村、森林中馬戲團、橋頭糖廠文化園區，還能體驗藍晒DIY課程；23日科工館氣候變遷教育1日遊，民眾深入科工館創客工廠體驗手作課程、氣候變遷展示廳探索，線上開放報名立刻秒殺。

環保局指出，遊程結合主題進行淨零教育，選定鄰近捷運、公車等觀光景點，減少移動碳足跡，並與環保餐廳合作，品嘗在地低碳料理，估算每人每餐可減少0.78公斤碳排放，8月下旬會再推出3場遊程，總計8場飲食可減碳296公斤。

市府也響應環境部環保集點活動，參加民眾還獲贈2千點綠點，可兌換高雄TPASS月票抵用券，每萬點換1張百元抵用券，搭捷運每2元累積點數1點，但不能以綠點折抵捷運費用；綠點也可至超商、環保餐廳、環保標章旅館等，兌換商品或現金抵用券，落實生活減碳。

