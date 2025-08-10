太保市公所號召400志工 災後環境大清掃

太保市公所今號召近400名志工進行市容、社區大掃除。（太保市公所提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨重創嘉義縣太保市，為加速重建家園，太保市公所今天號召里辦公處、社區發展協會、水環境巡守隊，投入災後市容清理與環境整頓行動，近400名志工報名參加，今進行市政路兩側近20公里大清掃，加速市容復原作業。

太保市長鄭淑分說，今天環境大掃除，清晨6點在公所集結，先進行市政路（麻太路）兩側近20公里的人行道、排水孔大清掃，接著各自返回社區清掃，讓清掃範圍由點連成線，再由線畫成面，將加速重建作業，讓市民安心回歸日常生活，當面對接下來可能出現的強降雨，也能提升整體環境排水與防護能力，減少二次災害發生風險。

鄭淑分說，丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨期間，太保市有多處路樹傾倒、積淹水、廢棄物堆積情形，對交通與公共衛生安全構成威脅。公所工務課、公園路燈管理所、清潔隊第一時間啟動應變程序，緊急調度人力與機具，排除各里倒樹、清運大型樹枝，將災害影響降到最低。

鄭淑分說，此次風災體現里政與社區系統重要性，社區理事長、志工夥伴除平日默默付出，還在第一時間主動清掃巷弄，協助弱勢家庭送餐，公私協力守護家園。

鄭淑分表示，針對淹水區域公所並進行消毒作業，已經專車進行淹水區域消毒，公所另採購漂白水，由里長發放，提供淹水家戶進行屋內消毒，強化環境衛生。

近400名志工今清晨6點在太保市公所集結，加速太保市災後環境清潔。（太保市公所提供）

