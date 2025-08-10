淡水漁人碼頭煙火首秀今晚登場 「戀曲永恆」浪漫綻放10分鐘

新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀首場今（10日）晚間8時登場，以「戀曲永恆」為題施放長達10分鐘，使用12吋高空煙火彈，營造出浪漫視覺饗宴。（記者羅國嘉攝）

2025/08/10 09:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀首場今（10日）晚間8時登場，以「戀曲永恆」為題施放長達10分鐘，使用12吋高空煙火彈，營造出浪漫視覺饗宴，活動下午2時起，港區內也設置特色市集、胖卡餐車，晚間7時許更有時尚走秀及微醺之夜。漁業及漁港事業管理處提醒，下午4點至晚間10點，漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議民眾搭乘淡海輕軌等大眾運輸前往。

今年淡水煙火秀於8月10、17、24日連續3個週日晚間8時施放，首場主題以「戀曲永恆」為題依序為由戀人未滿、甜蜜戀愛及幸福誓言等3篇章進行10分鐘施放，呈現不同風格的夜空饗宴；17日煙火則以「碼頭映像」，24日以「戀人之橋」為題。

另外，首場及第二場結合「北海岸時尚藝術季」活動，舉辦時尚走秀及微醺之夜，最終場（24日）則結合新北捷運公司主辦的「民歌演唱會」，由時裝走秀、DJ微醺之夜到民歌懷舊風格，搭配精彩的煙火秀，展現漁業、娛樂休憩、時尚藝術及復古懷舊等多元樣貌。

漁業處指出，除了主會場漁人碼頭、觀海廣場能近距離感受煙火綻放的震撼，周邊還有許多絕佳觀賞點，如滬尾休閒園區前油車口木棧道、淡水第一漁港，及八里端的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘等。

淡水警分局表示，此次出動警、義交共90人進行交維。煙火秀自下午4時起至晚間10時，碼頭周邊進行交通管制，包含中正路二段51巷與漁人碼頭前哨（第一出入口）禁止汽機車與腳踏車進入，漁人碼頭周邊YouBike站也暫停借還車服務。紅26公車將改停油車口臨時站牌，步行約10分鐘抵達會場。散場時，車輛僅能從後哨（第二出入口）離場，前哨則設為行人專用分流動線。

