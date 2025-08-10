為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化福興資源回收「分日分類」滿月 結果讓人驚訝

    彰化縣垃圾分類新制去年上路以來，資收物回收量大增。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣垃圾分類新制去年上路以來，資收物回收量大增。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/10 10:00

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉7月起全面試辦「分日分類」資源回收清運計畫，祭出「不會拒收、勸導為主」的溫情攻勢下，上路1個月以來，成效令人驚喜，垃圾減量約為5％到10％，資收物回收增加約10％，代表鄉民高度配合度，讓人感動。

    福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉是全縣第一個全面「分日分類」的鄉鎮市，為了推出新制，先是透過下鄉宣導，希望民眾能夠多多配合。也同步在新制上路後，有略作調整，只要民眾能夠把單項放在同一袋集中回收，像是寶特瓶全集中在同一袋，無論是星期幾，只要交給回收車，就會通通都收。

    蔣煙燈指出，去年7月是全彰化縣實施垃圾分類新制以來，民眾垃圾分類的觀念與習慣都大大提升，因此，今年7月福興鄉全面推動「分日分類」資源回收清運辦法，起初民眾雖然有不同的聲音，認為都已經做到垃圾分類，為何還要「分日分類」，但經過公所的宣導，強調因為資收物大增，民眾每個人多花一點點時間分類，就可以讓清潔隊員有更多時間去清水溝、清運家具，做更多的事，也讓大多數民眾都願意配合新制。

    福興清潔隊強調，「分日分類」試辦以來，雖然只採勸導，不會拒收，但大多數民眾都有配合，也讓清潔隊員收運垃圾速度更有效率，尤其在鼓勵可辨識內容物的袋子裝一般垃圾，飼料袋等不透明袋子裝資收物，如用不透明袋子裝一般垃圾就會進行破袋檢查，民眾接收度也很高，比預期效果還要好。

    彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫。（福興鄉公所提供）

    彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫。（福興鄉公所提供）

    彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫，上路第一個月，民眾配合度比預期高。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫，上路第一個月，民眾配合度比預期高。（資料照，記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播