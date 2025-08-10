彰化福興資源回收「分日分類」滿月 結果讓人驚訝

彰化縣垃圾分類新制去年上路以來，資收物回收量大增。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/08/10 10:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉7月起全面試辦「分日分類」資源回收清運計畫，祭出「不會拒收、勸導為主」的溫情攻勢下，上路1個月以來，成效令人驚喜，垃圾減量約為5％到10％，資收物回收增加約10％，代表鄉民高度配合度，讓人感動。

福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉是全縣第一個全面「分日分類」的鄉鎮市，為了推出新制，先是透過下鄉宣導，希望民眾能夠多多配合。也同步在新制上路後，有略作調整，只要民眾能夠把單項放在同一袋集中回收，像是寶特瓶全集中在同一袋，無論是星期幾，只要交給回收車，就會通通都收。

蔣煙燈指出，去年7月是全彰化縣實施垃圾分類新制以來，民眾垃圾分類的觀念與習慣都大大提升，因此，今年7月福興鄉全面推動「分日分類」資源回收清運辦法，起初民眾雖然有不同的聲音，認為都已經做到垃圾分類，為何還要「分日分類」，但經過公所的宣導，強調因為資收物大增，民眾每個人多花一點點時間分類，就可以讓清潔隊員有更多時間去清水溝、清運家具，做更多的事，也讓大多數民眾都願意配合新制。

福興清潔隊強調，「分日分類」試辦以來，雖然只採勸導，不會拒收，但大多數民眾都有配合，也讓清潔隊員收運垃圾速度更有效率，尤其在鼓勵可辨識內容物的袋子裝一般垃圾，飼料袋等不透明袋子裝資收物，如用不透明袋子裝一般垃圾就會進行破袋檢查，民眾接收度也很高，比預期效果還要好。

彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫。（福興鄉公所提供）

彰化縣福興鄉推出全面「分日分類」資收物收運計畫，上路第一個月，民眾配合度比預期高。（資料照，記者劉曉欣攝）

