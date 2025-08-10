高雄新增四處輔具站 全市服務網絡更完善

評估人員提供輔具適配及試用說明。（高市社會局提供）

2025/08/10 09:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市「區區有輔具站」願景大有進展，自今年7月起再新增湖內區、路竹區、橋頭區及鹽埕區共4處輔具便利站，強化海線與市區服務密度，新站點正式營運後，全市輔具便利站總數達38處，涵蓋34個行政區。

高市社會局指出，為讓偏遠地區與弱勢族群同樣享有無障礙權利，與湖內區湖庄社區發展協會、路竹區社南社區發展協會、橋頭區中華恩感基督文化協會合作，於社區關懷據點設置便利站，將服務深入社區日常。

另外，鹽埕站與「天愛食物銀行鹽埕店」合作，不僅提供生活物資，也結合輔具資源，讓前來申請物資的弱勢家庭，在獲得基本民生支持之餘，若家中成員有輔具需求，亦可就近於站點接受諮詢與初步評估，落實一站式整合關懷。

高雄市每年受理約7000件輔具補助申請、2萬件評估服務及1萬5000件維修申請，諮詢人次更突破15萬。為提升可近性與民眾申辦便利性，社會局也持續推動「輔具代償墊付制度」，協助民眾先行取得輔具，減輕經濟負擔，強化對弱勢家庭與急需者的支持力道。

社會局表示，高雄市輔具資源中心由專業評估人員與社工組成團隊，提供包括輔具評估、補助申請、租借及維修等一站式服務，社會局將持續擴展輔具站點、強化服務整合，打造更友善的無障礙生活圈。

鹽埕輔具便利站與天愛實物銀行合作設置輔具便利站。（高市社會局提供）

高市社會局與湖庄社區發展協會合作設置輔具便利站。（高市社會局提供）

