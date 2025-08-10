桃園兒美館停車、動線屢被點名 文化局：整體評價已提升至4.6顆星

桃園市立兒童美術館位於中壢青埔，與美術館相毗鄰。（資料照）

2025/08/10 09:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立兒童美術館去年4月試營運、9月正式收費，開館後停車問題屢被抱怨，走進館內又因地面材質，發生多起跌倒事件，近日再被審計處點名；桃市府文化局表示，兒美館停車規劃於對面的美術館，美術館工程施工中，而地面粗糙部分已加強宣導，提醒民眾注意安全，整體評價也比營運初期大幅提升。

兒美館位於中壢區青埔特區，試營運人潮擠滿館內外，也是今年台灣燈會展區之一，不過，開館後參觀動線、缺乏停車場等問題引發民眾抱怨，審計處亦點名，兒美館因周圍有多處收費停車場，因此未規劃停車場，但民眾經常反映，定位為「兒童美術館」，遊客卻要另找停車場再步行前往，家長帶著年幼孩子很不方便，尤其遇到炎熱的夏天或雨天，且館外地板鋪設金鋼砂，屬粗糙地面，容易導致兒童跌倒，並有多起受傷事件，此外，動線設計及展覽場地也有多個待改善事項。

文化局表示，兒美館停車場整體規劃於對面的美術館，設置302格汽車停車格、131格機車停車格，待美術館工程完工，未來兩館間透過空橋串連，連通空橋已動工；至於館外地面粗糙，已加強向民眾宣導注意安全，營運至今持續更新展覽內容，內容橫跨繪畫、空間裝置、互動式體驗等，並針對不同性質、年齡層孩童規劃展區體驗，現場標示也加強分區說明及指示，整體評價已較營運初期大幅提升，像是google評論已從初期的3.6顆星提升至4.6。

