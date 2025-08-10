台中太平咬人狗坑步道多處崩塌 山友心驚驚盼速重建

太平咬人狗坑登山步道，在長青廣場通往好漢坡的路段出現邊坡整片滑落，造成路面下方掏空岌岌可危。（記者陳建志攝）

2025/08/10 10:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平咬人狗坑登山步道不論平假日都有眾多山友來此登山健行，不過7月底接連的大雨，造成步道沿途出現多處崩塌，還有邊坡整片滑落，造成路面下掏空岌岌可危，山友除自行拉警戒線，提醒民眾不要靠太近，也希望市府能儘快派人修復、設置護欄，避免發生意外。

太平「咬人狗坑登山步道」沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引許多民眾來登山、健行。

不過7月底接連多天的大雨，造成步道沿路出現多處崩塌，其中登山口到第一涼亭的路段，在一處鐵橋旁出現大面積的崩塌，原有的路徑幾乎都塌陷，山友擔心有人不小心掉落，除自行拉警戒線，也往更內側開闢路徑提高安全。

另外，長青廣場通往好漢坡的路段更出現邊坡整片滑落，造成路面下方掏空岌岌可危，雖緊急拉出警戒線，不過因每天通行山友眾多，山友行經看到都心驚膽跳，擔心一場大雨下方路基又持續掏空崩塌，希望市府趕緊修復。

而通往觀雲領的農路旁，也出現一處的崩塌，一旁原本天然的花木護欄整個崩塌，因路寬僅約2米，民眾若一不小心就可能掉落4、50公尺深的山谷，希望市府能協助設置護欄，讓民眾通行更安全。

太平咬人狗坑登山步道通往觀雲領的農路旁，出現邊坡崩塌，民眾擔心墜落一旁4、50公尺深的山谷，希望市府協助設置護欄。（記者陳建志攝）

太平咬人狗坑登山步道，登山口到第一涼亭的路段出現大面積的崩塌，山友改路徑自行拉起警戒線。（記者陳建志攝）

